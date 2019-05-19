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Ordulu 2 genç, 19 Mayıs’ı uçurumda kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

Ordu’da dağcı 2 genç 19 Mayıs’ı bin 200 metre yükseklikte uçurum üzerinde kutladı.Uzun süredir dağcılık sporu ile ilgilenen Alper Celal Genç ve İrfan Önder adlı gençler, 19 Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.

Ordulu 2 genç, 19 Mayıs’ı uçurumda kutladı

Ordu’da dağcı 2 genç 19 Mayıs’ı bin 200 metre yükseklikte uçurum üzerinde kutladı.
Uzun süredir dağcılık sporu ile ilgilenen Alper Celal Genç ve İrfan Önder adlı gençler, 19 Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı farklı bir etkinlikle kutlamak istedi. Ordu’nun Altınordu ilçesinin en yüksek tepesi olan bin 200 metre yüksekliğindeki Yoroz Tepesi’ne çıkan iki genç, uçurum başında hamak kurdular. Oruçlarını bin 200 metre yükseklikte ve uçurumun üzerinde açan gençler, geceyi yatarak geçirdiler.

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