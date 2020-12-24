HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordulu 3 FETÖ mensubu Meriç Nehri’nden kaçmak isterken yakalandı

Ordulu 3 FETÖ mensubu Meriç Nehri’nden kaçmak isterken yakalandı

24.12.2020 11:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup 3 Ordulu, Edirne’de Meriç Nehri’nden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.Ordu’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’ye karşı sürdürülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve örgütün mütevelli heyeti üyesi oldukları belirlenen Erdinç B., Aziz A.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup 3 Ordulu, Edirne’de Meriç Nehri’nden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.
Ordu’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’ye karşı sürdürülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve örgütün mütevelli heyeti üyesi oldukları belirlenen Erdinç B., Aziz A. ve Mustafa Ç., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Yaklaşık 1 yıl cezaevinde tutuklu kalan 3 kişi, daha sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildiler.
Örgütün kapatılan ORİŞAD üyesi de oldukları belirlenen 3 kişi, 22 Aralık 2020 Salı gecesi illegal yollardan Edirne Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmak istedi. Ancak yurt dışına firarların arttığı bu dönemde kontrol ve denetimlerini sıklaştıran Meriç İlçe Jandarma ekipleri tarafından yakalandılar.
Yakalanan 3 kişi Ordu’ya getirilerek yeniden yargılanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Aşı gönüllüsü profesör: Sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum

Aşı gönüllüsü profesör: Sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü böyle çekildi

İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü çekildi

İstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! Yakalandılar

İstanbul’da yarım milyonluk hırsızlık! Yakalandılar

Bakan Soylu duyurdu! Van'da 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı

Bakan Soylu duyurdu! Van'da 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.