Ordu'da, arıcıların bilgi ve becerilerine katkı sunulması amacıyla "Ordulu Arıcılar Yarışıyor Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen yarışmayı izledi.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda özellikle tarım alanında önemli teşvikler, destekler ve projeler üretildiğini söyledi.

Genç Çiftçi Projesi'yle birçok kişiye iş imkanı sağlandığını aktaran Yavuz, "Bunun yanında fındık üretimiyle ilgili olarak da alan bazlı desteğe geçilmiş ve her yıl fındık üreticimize 300 milyon lira civarında bir kaynak aktarılmıştır. 'Fındık' deyince herkes fiyatı tartışıyor ama alan bazlı desteği verdiğimizi çoğunlukla kamuoyunda duymuyoruz. O yüzden alan bazlı desteğin de çok önemli bir destek olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

Tarım ve hayvancılığın önemine de işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Özellikle Ordu gibi fazla göç veren ve genç nüfusu tutmamız gereken şehirlerde daha fazla tarımsal alanlara yatırım yapmamız, tarım başta olmak üzere hayvancılığı desteklememiz bizim açımızdan önemli bir husus. Bunlardan bir tanesi de arıcılık. Türkiye'de lokomotif bir sektör olarak Ordu bunu üstleniyor. Arım, Balım, Peteğim Projesi kapsamında Türkiye'de, hatta Avrupa'da ilk ve tek olan paketleme ve analiz tesisini kurmak suretiyle bir farkındalık meydana getirdiğimizi de söylemek istiyorum."