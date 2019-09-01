Ordulu balıkçılar denize açıldı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU’da yüzlerce balıkçı, dualarla yeni av sezonu için Karadeniz'e açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından Perşembe ilçesi Medrese Önü Balıkçı Barınağı'nda yeni av sezonu öncesi program düzenlendi. Programa Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘HEDEFİMİZ GEMİ YAPIM MERKEZİ’

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun 6 bin kilometrekare toprak alanına sahip olduğunu, bunun haricinde 3 bin kilometrekare de denizlerde alanı olduğunun altını çizdi. Gemicilik sektörünün Ordu’da canlılık kazanması için de çalışmalar yaptıklarının belirten Güler, “Geçtiğimiz günlerde bu bölgede bulunan balıkçı dostlarımız bizim misafirimiz oldu. Onlarla yaptığımız istişareler neticesinde buraya tıpkı bir Organize Sanayi Bölgesi gibi, Gemi Yapım Merkezi düşünüyoruz. Bu konuda siz kıymetli hemşerilerimizden de destek ve fikir bekliyoruz. Amacımız bu bölgenin canlı kalması için çalışma yapmak onun için sizlerin de bu fikrimize ortak olmanızdır" dedi.

‘FINDIĞA ALTERNATİF BALIKÇILIK’

Ordu’nun kaderinin sadece fındığa bağlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Güler, “Fındık Ordu için sadece bir gelir kapısı olmamalı. Buna alternatif ürünü balıkçılık olmalıdır. Bunun için Ordu’da yeterince kaynak var. Denizlerimiz yeterince büyük ve yeterince kaynağımız var. Balık ve deniz ürünleri sayesinde Ordu’nun kırılmayan kabuğunu kırabiliriz" diye konuştu.

Yapılan duaların ardından balıkçı tekneleri, davul zurna eşliğinde denize açıldı. Aileleri ile vedalaşan balıkçılar 2020 yılı Nisan ayına kadar denizlerde olacaklar.