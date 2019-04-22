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Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:33 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Celil Güler, küçük yaşta hayalini kurduğu kemençe ustalığını açtığı mobilya fabrikasında gerçeğe dönüştürdü.Ünye ilçesinin Gölevi Mahallesi’nde yıllar önce kardeşi ile beraber mobilya fabrikası kuran Celil Güler, fabrikanın bir köşesinde kemençe üretimi yapıyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Celil Güler, küçük yaşta hayalini kurduğu kemençe ustalığını açtığı mobilya fabrikasında gerçeğe dönüştürdü.
Ünye ilçesinin Gölevi Mahallesi’nde yıllar önce kardeşi ile beraber mobilya fabrikası kuran Celil Güler, fabrikanın bir köşesinde kemençe üretimi yapıyor. Küçük yaşlarda çocukluk hayali olan kemençe merakına açtığı fabrikada kavuşan Güler, zamanla üretime geçerek kemençe satmaya başladı. Günler geçtikçe merakını çalmaya yönelten Güler, şimdilerde ise iş yerine gelen müşterilerini kemençe çalarak karşılıyor.
Kardeşiyle iş yerinde kemençe üretimi yapan mobilya ustası Celil Güler, "Kemençe merakım çocukluğumdan gelen heves oldu. Bir arkadaşımın vesilesi ile yaklaşık 5 yıl önce kemençe ile tanıştım. Bunu nasıl çalarım, nasıl bundan ses çıkarırım diye arkadaşıma sordum. Daha sonra çokta profesyonel olmasam da kendimi mutlu edecek kadar çalmaya başladım. Bazen buraya gelen müşterilerimize mini kemençe konseri veriyorum. İş yerimize gelen arkadaşlarımıza ya da özel müşterilerimize kemençe çalarak onlara farklı bir renk katıyorum" dedi.

"İlk kemençemi fabrikamda ürettim"
Kendisine ilk kemençeyi aynı fabrikada ürettiğini söyleyen Güler, "Fabrikamızda ilk kendi kemençem vardı. O eskidikten sonra yeni bir kemençe aldım. Onun üzerinde çalıştım, nasıl yapılıyor üretiliyor diye araştırmaya başladım. Zamanla bu işi seri üretime getirdim. Kemençe yapılırken ağacını tanımaya, hangi ağacın kullanılması gerektiğini araştırdım. Eski ağaçlardan kemençe yapmayı çok seviyorum. Mesela nasıl bir ses çıkaracağını, elimde nasıl duracağını merak ediyordum. Daha sonra eski ağaç ile yeni bir ağaçtan yapılan kemençenin sesini karşılaştırdım. Her iki çalışmamda da başarılı oldum" ifadesini kullandı.
Fabrikasında kemençe üretimine devam eden Celil Güler, "Bir kemençeyi yaklaşık 3 haftada bitiriyorum. Tabii, yaptıktan sonra asıl heyecanım o anda başlıyor. Nasıl çalacak, yada nasıl bir sesi olacak diye bende merak ediyorum. Şimdiye kadar 50 adet kemençe ürettim ve bunun 15 tanesini sattım" şeklinde konuştu.

Atölyede kendi köşesi var
Kardeşi Cemil Güler ise "Yıllar önce ağabeyimle beraber mobilya fabrikası kurduk. Ağabeyimin yıllardır içinde hep müzik aletlerine karşı bir merakı vardı. Bunlardan farklı olanı ise kemençeydi. Sonraları kendi enstrümanımı kendim neden yapmayayım diye ağabeyim kemençe yapmaya başladı. Burada atölyemizde kendisine bir köşe ayırdık. Kemençe imalatına başladı. Kendisi kemençe yapmak için önce araştırdı, daha sonra bunu çalmaya başladı. Fabrikaya gelen müşterilerimizi kemençe çalarak karşılıyor ya da müşterilerimiz kemençe üretildiğini öğrendikten sonra satın almak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı

Ordulu Celil ustanın kemençe merakı
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