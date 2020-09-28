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Ordulu çılgın arıcı, yarı çıplak arıların arasına daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:13 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde arıcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, kıyafetlerini çıkartarak arılarının bakımını yapıyor, balları çıkartıyor. Arılarının kendisini tanıdığını ifade eden Yirmibeşoğlu, bu eylemi kendine ait olmayan peteklerde yapamayacağını belirtiyor.

Ordulu çılgın arıcı, yarı çıplak arıların arasına daldı

Ordu'nun Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde balcılık yapan, bölgede ve sosyal medyada 'Balcı Abdulkadir' olarak tanınan 44 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, kendi arılarına olan güvenini farklı bir yöntemle sergiliyor. Geçimini sağladığı arılarının arasına maskesini çıkartarak, peteklerin kapaklarını açan Yirmibeşoğlu, arılarının kendisini tanıdığını belirtiyor. Arılarına olan güvenini göstermek adına üzerindeki gömleği de çıkartarak neredeyse yarı çıplak soyunan Yirmibeşoğlu, arıların ısırmadığını iddia ederek, bunu kimsenin denememesi gerektiğini aktarıyor.

'GÜNÜN BELİRLİ SAATLERİNDE ARILARIN ARASINA ÇIPLAK DA GİRSENİZ BİR ŞEY YAPMAZ'

“Arıların içerisine çıplak giriyorum, hiçbir şekilde sansür yok” diyen Abdulkadir Yirmibeşoğlu, “Kendim arıcı olduğum için bunu buldum. Bunun da şöyle bir formülü var, gündüz vakti hava sıcaklığında saat 12.00 ile 13.00 arasında çıplak dahi girilse arılar insana bir şey yapmaz. Biz burada doğal ürünler yapıyoruz. Çiçek, kestane ve karakovan balı. Bunları daha çok İstanbul ve farklı illerde satıyoruz. Şu an pandemi olayı var, bazı insanlar bal ile çare bulduklarını da söylüyorlar” dedi.

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'ARILAR BENİ TANIYOR'

Arıların sahiplerini tanıdığını ifade eden Yirmibeşoğlu, "İnsanlar bunun denemesini yapabilir, hava sıcak olduğunda ve öğlen vaktinde arının içerisinde girilebilir, bir şey yapmazlar. Arılar da beni tanıyor. Arılar insanın kokusunu anlar. Yabancı birisi girdiğinde arılar onları anlar. Ben başkalarının arısına giremem. Aynı koyunlar sahibini nasıl tanıyorsa arılar da öyle tanıyor. Diğer arıcılar bunu denemesinler sıkıntı olabilir. Biz deniyoruz ama işi biliyoruz. Arılar bizi ısırsa dahi alıştık. İnsanlar maskesiz ve dumansız arıların içerisine girmesinler” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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