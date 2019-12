Ordulu kadınlar, şiddete karşı 'boks' öğreniyor

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20) cinayetinin ardından kentte kadınlar, şiddete karşı önlemler almaya başladı. Kadınlar, Türkiye?yi yasa boğan olaydan etkilenerek, kendilerini korumak için dövüş sporları öğreniyor, bazı kadınlar ise çantalarında biber gazı taşıyıp, olası saldırılara karşı önlem alıyor.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3?üncü sınıf öğrencisi, balerin Ceren Özdemir?in evinin bulunduğu binanın giriş kapısında Özgür Arduç?un bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından kentte yaşayan kadınlar, günlük hayatlarında şiddet olaylarına karşı önlem almaya başladı. Kadınlar, Türkiye?yi yasa boğan olaydan etkilenerek, kendilerini korumak için dövüş sporları öğrenmeye başladı, bazı kadınlar ise çantalarında biber gazı taşımaya başladı. Kentteki bir spor salonunda da kadınlar için ücretsiz olarak boks ve kick boks eğitimi verilmeye başlandı. Kursa yaklaşık 50 genç kız müracaat etti. 35 kursiyer ise bir hafta önce eğitim almaya başladı.Kursa gelen kadınlar, yakın savunma tekniklerini öğreniyor.

?İNANILMAZ TALEP VAR?

Kick Boks antrenörü Serhat Kiraz, 14 yıldır profesyonel olarak spor yaptığını belirterek canlarına kast edilmemesi için kadınlara kendilerini savunabilecekleri kadar teknik öğretmeye çalıştıklarını söyledi. Kiraz, ?Sosyal medyadan duyurduk. Kick boks ve boksun dışında yakın savunma eğitimleri de veriyoruz. Ceren?in öldürülmesinden sonra buna karar verdik. İnanılmaz derecede talep oldu. Korkuyorlar ?akşam saatlerde dışarı çıkamıyoruz? diyorlar. Kendilerini koruması için yakın savunma eğitim veriyoruz. Birisi bıçakla saldırdığında ya da çantasını almaya çalıştığında önünü kestiğinde en azından kendilerini korumak için teknik öğrensinler istedik. Bir hafta önce başladık. Yaklaşık 50 kişi müracaat etti. Şu an 35 kişi geliyor. Haftada 3 gün birer saat bu eğitimleri vermeyi sürdüreceğiz. Kurs süresini ilk aşamada 6 ay olarak belirledik. Bize destek verilirse hem sayıyı hem de kurs süresini devam ettirmek istiyoruz dedi.

?HEPİMİZİ ÇOK ETKİLEDİ?

Kursiyerlerden Habibe Şen (23) Ceren?in öldürüldüğü olaydan çok etkilendiklerini belirterek, ?Bir kadın olarak bu tür olaylarla fazla karşılaşmamız hepimizi çok üzüyor. Ben bu tür olayların önlenmesini istiyoruz. Sosyal medyada böyle bir projenin başlatıldığını görünce kendimi savunmasız hissettiğim için kendimi savunmayı öğrenmek istedim. Bu olay hepimizi çok etkiledi. En azından kendimi savunabileyim ki dışarıdan bir etken olduğu zaman onun bana verebileceği zararları önleyebileyim istedim. Korkuyoruz diye konuştu.

?KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM?

Gökçe Nur Öztürk de (22), Türkiye?de kadına şiddetin oldukça fazla olduğunu ve Ordu?da yaşanan son olayın kendisini çok fazla üzdüğünü belirterek, ?Ordulular olarak son zamanda bizi çok etkileyen bir olay oldu. Hepimiz çok üzüldük. Bende kendimi korumak istedim dışarıdan gelecek bir güce karşı kendimi korumak için bu kursa gelmeye karar verdim. Çarşıda geziniyoruz kim iyi niyetli kim değil bilemiyoruz. Bir haftadır geliyorum eğitimler güzel geçiyor. Ceren?in böyle öldürülmesi beni çok korkuttu. Çok da üzülüyorum. Onun için kendimizi korumamız gerekiyor. Kendimi savunmayı öğreniyorum şeklinde konuştu.

?SOKAKTA DÖVÜŞMEYİ ÖĞRENİYORUM?

Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Elif Çolak ise (23) Ceren?in okuduğu okulda eğitim gördüğünü ve bu nedenle olaydan çok fazla etkilendiğini söyleyerek, ?Yolda yürürken öldürülme ihtimalimiz olduğundan bir süre hiçbir şey yapamadık, evimize gitmeye korktuk. Burada kendimizi savunmayı dövüşmeyi öğreniyoruz. Ani ve tehlikeli durumlarda refleks olarak kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Hızlı bir eğitim programına başladık. Umutla buraya geldim. Korkmuyorum demek istiyorum. Biz daha güçlüyüz kadınlar olarak hallederiz. Benim branşım kick boks aslında tatamide ringde dövüşüyoruz ama sokakta kavga etme olayımız yoktur. Sporcu olanlar bilir biz dışarıda dövüşemeyiz. Ama bunu sokağa taşımak gerekli olan bir şeydi. Yakın dövüş teknikleri öğreniyorum. Ringde dövüşmek farklı sokakta dövüşmeyi öğreniyoruz kendimizi savunabilir hale geliyoruz. Bu sporcu olanlar için bile gerekli bir şey aslında dedi.

'BİBER GAZI TAŞIYORUM'

Olaydan sonra kadınların tedirginlik yaşadığını, kendisinin de yasal kullanılabilen biber gazı taşımaya başladığını belirten Bircan Engin, ?Ceren?in başına gelen olan her an bizim başımıza da gelebilir. Ne zaman ne olacağı belli değil. Yasal olan, kendimce savunma aletleri taşıyorum. Biber gazı kullanıyorum. Savunma sporlarına başladım. Kick boks yapıyorum, bayanlara da tavsiye ediyorum. Kendilerini korusunlar, özellikle yürürken sağına soluna baksınlar, dikkat etsinler. Çünkü zaman çok kötü, ne zaman başımıza ne geleceği belli değil dedi.

Spor salonu işletmecisi ve antrenörü Oktay Akyol ise, salonda daha çok özel harekat, emniyet mensupları ve bekçilere yönelik eğitimler verdiklerini, son olayın ardından vatandaşlardan da savunma sporlarına talep olduğunu belirterek, ?Bu işler kolay olmuyor, uzun süreç gerektiriyor. Herkes için yardıma hazırız. Gelen ailelere durumu anlatıyoruz, çocuklarımız için kötü bir zamandayız. Elimizden geldiğince savunma sporlarını ailelere ve çocuklarımıza öğretiyoruz şeklinde konuştu.