Ordulu kadınlara kanser taraması yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV), Ordu'da görev yapan sağlık çalışanları ile sahada gebelik ve doğumla ilgilenen tüm personele yönelik bir eğitim programı ve kadınlara kanser taramasını kapsayan bir sosyal sorumluluk projesi yürütecek.

TAJEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Demirel, yaptığı yazılı açıklamada, kadın sağlığının en önemli bileşenlerinden birini gebelik ve doğumun oluşturduğuna işaret ederek, Türkiye'nin yıllar içerisinde gebelik takip süreçleri, gebelik ve doğumlara bağlı anne ölümleri, yenidoğan bebek kayıpları gibi sağlık parametrelerinde önemli mesafeler alıp çağdaş ülkelerin rakamlarına yaklaştığını kaydetti.

Demirel, gebelikte anne ve bebeğin takibi, karşılaşılan tıbbi problemlerin yönetimi, doğumun sağlıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması, annenin ve bebeğin gerektiği durumlarda resüsitasyonunun (yeniden canlandırılması) son derece temel ve tekrar tekrar sağlık çalışanlarına hatırlatılması ve bilgilerinin tazelenmesinin sağlanması gereken konular olduğunu aktardı.