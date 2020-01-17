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  4. Ordulu miniklerden Erzurum'daki yaşıtlarına ısıtan hediye

Ordulu miniklerden Erzurum'daki yaşıtlarına ısıtan hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

ORDU’nun Ünye ilçesinde 'Kendime yetiyorum, atkımı örüyorum' etkinliği kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencileri, çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum’daki öğrenci arkadaşları için atkı ördü.

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Ünye ilçesinde 'Kendime yetiyorum, atkımı örüyorum' etkinliği kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencileri, çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum’daki öğrenci arkadaşları için atkı ördü.
Ünye Yunus Emre İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, 'Kendime yetiyorum, atkımı örüyorum' etkinliği kapsamında bir araya geldi. Ailelerinin aldıkları iplerle atkılar ören öğrenciler, tüm hünerlerini sergiledi. Öğrenciler, günlerce süren çalışmanın ardından ürettikleri el emeği göz nuru atkıları, öğretmenleri vasıtasıyla Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Polis Amca İlkokulu’na gönderdi.
‘SOSYAL BİR PROJEYE DÖNÜŞTÜ’
Sınıf öğretmeni Zeliha Gaferoğlu, "Bu etkinlikle öğrencilerimizin el becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Yoğurt kovaları ve dil çubukları yardımı ile atkı örme kovası oluşturuldu. Daha sonra öğrencilerimiz atkı ördüler. Etkinliğimizi sosyal projeye dönüştürerek, atkıları Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Polis Amca İlkokulu’nda okuyan öğrencilere gönderdik. Öğrencilerimizin yaptıkları atkılar, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşacak. Hepimiz severek ve içimizden gelerek yaptık bu etkinliği. Öğrencilerimiz de bu bilinçle atkıları hazırladı" dedi.

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