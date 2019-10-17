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Ordulu muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

Altınordu ilçesindeki yaklaşık 60 muhtar, aralarında topladıkları parayı Mehmetçik Vakfına bağışladı

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki 60 muhtar, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçik Vakfına para bağışında bulundu.

Altınordu Muhtarlar Derneği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bağış kampanyası düzenledi.

Derneğe üye yaklaşık 60 muhtar tarafından bağışlanan para, Ziraat Bankası Ordu Şubesinden Mehmetçik Vakfı hesabına havale edildi.

Banka önünde muhtarlarla, gazetecilere açıklama yapan dernek başkanı Olgun Öztürk, Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadele eden Mehmetçiğe bir nebze olsun moral vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Her zaman olduğu gibi kalbimiz, dualarımız kahraman Mehmetçiğimizle birliktedir." dedi.

Öztürk, kampanyaya destek olan muhtarlara da teşekkür etti.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Nazım Felek ise böyle bir kampanyaya destek oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, dualarının Mehmetçikle olduğunu söyledi.

Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Bektaş da "Allah, askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından muhtarlar asker selamı verdi.

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