Ordulu öğretmenden uzaktan eğitime dokunuş

Ordu’nun Fatsa ilçesi Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu birinci sınıf öğretmeni Ahmet Yakut, öğrencileri ile her akşam saat 19.00’da buluşarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından EBA uzaktan eğitim uygulamasında görülen dersleri hem yeniden tekrarlıyor, hem de onlarla farklı aktiviteler gerçekleştiriyor. Uzaktan eğitime başlandığı tarihten itibaren öğrencilerini ihmal etmeyen duyarlı öğretmen, her akşam anlaştıkları saatte öğrencileri ile buluşunca onlarla moral konuşması da yapmayı ihmal etmiyor. Duyarlı öğretmenin davranışı, velilerden de tam not alıyor.

İlkokul birinci sınıf öğretmeni Ahmet Yakut, çok sevdiği öğrencilerinin başarılı bireyler olması ve derslerinden geri kalmamaları adına böyle bir uygulama yaptığını belirterek, “Onlarla tatil nedeniyle ayrı kalsak da bulduğum yöntemle onlarla hasret gideriyoruz ve EBA TV’deki gördükleri dersleri onlara tekrar anlatarak konuları iyi anlamasını sağlıyorum” dedi.