Ordulu şehitlerin anıları kitapta toplandı

Şehitliğin önemine işaret eden Yavuz, "Biz bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak, ezanlarımız minarelerden okunuyorsa, bayrağımız gönderde dalgalanıyorsa biz elbette bunu şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin, şehit olmadan önce yaşadıkları ile ailelerinin sonrasında yaşadıklarının genç kuşaklara aktarılması, bunların unutulup gitmemesi anlamında belki de Türkiye'de ilki ifade edebilecek bir çalışma yapıldı." dedi.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aziz şehitlerin kutsal emanetleri olan ailelerinin önemli hatıralara sahip olduklarını söyledi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un öncülüğünde yaklaşık bir yıl önce başlatılan çalışma kapsamında görevlendirilen öğretmenler, şehit asker, polis ve sivillerin aileleri ile görüştü.

Yavuz, kitabın, çalışmada gönüllü olarak yer alan öğretmenlerin şehit ailelerinin evlerini ziyaret ederek anne, baba, eş ve çocukları ile görüşmelerinin ardından hazırlandığını vurguladı.

Kitapta şehitlerin hatıraları ve yaşanmışlıklarının birebir konu alındığının altını çizen Yavuz, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin anısına saygımızı, hürmetimizi ifade etmek için hatıralarının yer aldığı kitap hazırladık. Genç nesillere bu yaşanmışlıkları aktararak onların milli ve manevi duygular içerisinde yaşamalarını sağlamak, gerektiğinde de bu aziz vatan için severek şehadete koşmalarına vesile olacak bir çalışma olarak görüyoruz. Bu bir albüm çalışması değil. Derinliği olan, yaşanmışlıkları ifade eden, şehitlerimizin aziz hatırlarını yaşatacak bir çalışmadır."

Yavuz, öğretmenlerin, şehit aileleri ile görüşmeden önce ne gibi bir yaşanmışlıkla karşılaşacaklarından haberlerinin olmadığını dile getirerek, "Yapılan görüşmeler sonrası ortaya inanılmaz hikayeler çıktı. Örneğin birçok şehidimizin, şehit olmadan önce şehit olacağını bilmesi, o gün ya da bir gün öncesinde bununla ilgili şehit annelerimizin, eşlerinin rüyalar görmesi, helalleşerek evden çıkması gibi birçok hadise ile yüzleştik." değerlendirmesinde bulundu.