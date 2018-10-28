Ordulu şehitlerin anıları kitapta toplandı

HAYATİ AKÇAY - Ordulu 273 şehidin hayatından kesitlerin yer aldığı 490 sayfalık "Ordulu Şehitlerimiz" adlı kitap yayımlandı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz'un öncülüğünde yaklaşık bir yıl önce başlatılan çalışma kapsamında görevlendirilen öğretmenler, şehit asker, polis ve sivillerin aileleri ile görüştü.
Şehitlerin hayat öykülerini yakınlarından dinleyen ekip tarafından hazırlanan 490 sayfalık kitap, Ordu Valiliği tarafından bastırıldı.
"Ordulu Şehitlerimiz" adlı kitapta kent merkezi ve 19 ilçedeki 273 şehidin özgeçmişleri ve çeşitli anıları yer alıyor.
Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aziz şehitlerin kutsal emanetleri olan ailelerinin önemli hatıralara sahip olduklarını söyledi.
Şehitliğin önemine işaret eden Yavuz, "Biz bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak, ezanlarımız minarelerden okunuyorsa, bayrağımız gönderde dalgalanıyorsa biz elbette bunu şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin, şehit olmadan önce yaşadıkları ile ailelerinin sonrasında yaşadıklarının genç kuşaklara aktarılması, bunların unutulup gitmemesi anlamında belki de Türkiye'de ilki ifade edebilecek bir çalışma yapıldı." dedi.
Yavuz, kitabın, çalışmada gönüllü olarak yer alan öğretmenlerin şehit ailelerinin evlerini ziyaret ederek anne, baba, eş ve çocukları ile görüşmelerinin ardından hazırlandığını vurguladı.
Kitapta şehitlerin hatıraları ve yaşanmışlıklarının birebir konu alındığının altını çizen Yavuz, şöyle devam etti:
"Şehitlerimizin anısına saygımızı, hürmetimizi ifade etmek için hatıralarının yer aldığı kitap hazırladık. Genç nesillere bu yaşanmışlıkları aktararak onların milli ve manevi duygular içerisinde yaşamalarını sağlamak, gerektiğinde de bu aziz vatan için severek şehadete koşmalarına vesile olacak bir çalışma olarak görüyoruz. Bu bir albüm çalışması değil. Derinliği olan, yaşanmışlıkları ifade eden, şehitlerimizin aziz hatırlarını yaşatacak bir çalışmadır."
Yavuz, öğretmenlerin, şehit aileleri ile görüşmeden önce ne gibi bir yaşanmışlıkla karşılaşacaklarından haberlerinin olmadığını dile getirerek, "Yapılan görüşmeler sonrası ortaya inanılmaz hikayeler çıktı. Örneğin birçok şehidimizin, şehit olmadan önce şehit olacağını bilmesi, o gün ya da bir gün öncesinde bununla ilgili şehit annelerimizin, eşlerinin rüyalar görmesi, helalleşerek evden çıkması gibi birçok hadise ile yüzleştik." değerlendirmesinde bulundu.
Çalışmayı "tarihe not düşmek" olarak gördüğünü belirten Yavuz, "Yıllar sonra bu hikayeler gelecek nesiller tarafından okunacak." diye konuştu.
Yavuz, "Ordulu Şehitlerimiz" adlı kitabı kısa süre sonra şehit ailelerine armağan edeceklerini, ardından da kütüphaneler başta olmak üzere ülke genelinde dağıtımının yapılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.
- "Çalışmanın tüm illerde örnek alınacağına inanıyorum"
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Hasan Kaplan, kitap için rızası olan her şehit ailesi ile görüşüldüğünü söyledi.
"Ordulu Şehitlerimiz" adlı kitabın şehitler ve aileleri için çok değerli olduğunu ifade eden Kaplan, "Kitap, tüm il valilerine gönderilecek. Böylelikle bu çalışmanın tüm illerde örnek alınacağına inanıyorum." dedi.
Kaplan, şehit yakınlarının çalışmadan çok memnun kaldığına dikkati çekerek, kitabın hazırlanmasına öncülük eden Vali Seddar Yavuz'a ve emeği bulunan herkese teşekkür etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum