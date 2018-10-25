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Ordulu seri katilin cinayet sayısı 15'e çıktı! Yaşlı çifti öldürüp evi cesetlerle birlikte yakmış

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 05:46 | Son Güncelleme

6 ayda 13 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (44) bir çifti daha öldürdüğü yönünde delil bulundu. Evinde yanarak öldüğü belirlenen Nuriye-Lütfiye Usluoğlu çiftinin evinde yangından geriye kalan kanlı bere cinayete kurban gittiklerini ortaya çıkardı.

Ordulu seri katilin cinayet sayısı 15'e çıktı! Yaşlı çifti öldürüp evi cesetlerle birlikte yakmış

Samsun’da şarküteri işletmecisi olan Mehmet Ali Çayıroğlu, Ordu’nun Akkuş İlçesi’nde 2 kişinin gece yarısı gasp edilmesiyle ilgili yakalanıp, gözaltına alındı. Çayıroğlu, Ordu ve Samsun’daki 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklandı. Daha önce birçok kez cezaevine girip çıkan, Çayıroğlu’nun ilk cinayetini 10 Şubat’ta Samsun’da işlediği iddia edildi.

Çayıroğlu tutuklandıktan sonra, basında çıkan haberler üzerine Akkuş Başsavcılığı’na ulaşan bir ihbar mektubu incelemeye alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ve kurbanları tanımadığını anlatan Çayıroğlu’nun, cezaevindeyken bir yakınına mektup yazdığı ve yardım istediği, mektupta ise öldürülen dört kişinin isminin de yer aldığı belirlendi.

CİNAYETİ KANLI BERE ÇÖZDÜ

Jandarma özel ekibi, seri katil Çayıroğlu’nun öldürdüğü iddia edilen kişiler ve bağlantılarını tek tek araştırarak suç delillerini ortaya çıkarırken, bu kapsamda 24 Şubat’ta Ünye’de evde yanarak can veren Nuri-Lütfiye Usluoğlu çiftinin, normal ev yangınıyla değil yangından önce öldürüldüğü iddia edildi. Nuri Usluoğlu’nun kafasına sert cisimle vurmanın etkisiyle başındaki berenin kapının arkasına düştüğü belirlendi. Yangından etkilenmeyen kanlı bere, kapının arkasında kalırken, Usluoğlu çiftinin kanepeye taşındığı, ardından da yangın süsü verilerek evin yakıldığı bağlantısına ulaşıldı. (Vatan)

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Anahtar Kelimeler:
Seri katil mehmet ali çayıroğlu ordu Nuriye Usluoğlu Lütfiye Usluoğlu

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