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"Ordumuz gittiği her yere barış götürmüştür"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 22:19 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "(Barış Pınarı Harekatı) Sahada kazandığımız, masada da devam ettiğimiz süreç içinde gerçekten ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gittiği her yere, tarihte olduğu gibi bugün de barış, huzur getirmiştir, bölge için güvenlik getirmiştir"

BİNGÖL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Sahada kazandığımız, masada da devam ettiğimiz süreç içinde gerçekten ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gittiği her yere, tarihte olduğu gibi bugün de barış, huzur getirmiştir, bölge için güvenlik getirmiştir." dedi.

Bakan Kurum, Bingöl'deki temasları kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü.

Burada konuşan Kurum, sınır güvenliği, bölgenin barışı ve huzuru için Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiğini anımsatarak, "Sahada kazandığımız, masada da devam ettiğimiz süreç içinde gerçekten ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gittiği her yere, tarihte olduğu gibi bugün de barış, huzur getirmiştir, bölge için güvenlik getirmiştir. İnşallah bu operasyonda da Fırat Kalkanı, Pençe Harekatı ve diğer operasyonlarda olduğu gibi bölgeye huzur, mutluluk ve güven getirecektir. Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Harekatın başladığı günden itibaren Türk milletinin tüm dünyaya karşı tek vücut olarak dik duruş gösterdiğini dile getiren Kurum, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kurum, Bingöl'ün her zaman Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında yer aldığına işaret ederek, "Halkımız yağmur, çamur, gece-gündüz demeden, darbe demeden her zaman liderimizin yanında olmuştur. 31 Mart'ta da tercihini yine AK Parti'den, gönül belediyeciliğinden yana kullanmıştır." diye konuştu.

Bingöl'de sunulan hizmetlere de değinen Kurum, ilk günkü aşkla, heyecanla hizmete devam edileceğini aktardı.

Bakan Kurum, daha sonra Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bingöl

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