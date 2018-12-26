Ordu'nun 12 ilçesindeki okullara 'kar' tatili

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 12 ilçede, okullar yarın tatil edildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı ilçelerde bugün olduğu gibi yarın da okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde perşembe günü okullarda eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

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