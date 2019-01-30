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Ordu’nun 19 ilçesinde eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

Ordu genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 ilçede eğitime ara verildiği açıklandı.Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğine dikkat çekildi.

Ordu genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 ilçede eğitime ara verildiği açıklandı.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 14 ilçenin tamamında, 5 ilçenin ise bazı mahallelerindeki okullarda eğitime ara verildiğine dikkat çekilerek, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda, eğitime ara verilmiştir" denildi.
Diğer 5 ilçede eğitime ara verilen ilçeler ve okullar ise şu şekilde: "Altınordu ilçesinde Gerce İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Gökömer İlkokulu-Ortaokulu, Öceli İlkokulu-Ortaokulu, Saraycık İlkokulu-Ortaokulu, Eyüplü Şehit Sezar Aydın İlkokulu-Ortaokulu, Yağızlı Şehit Zafer Gülseren İlkokulu-Ortaokulu, Kökenli İlkokulu-Ortaokulu, Bayadı İlkulu-Ortaokulu, Kayabaşı İlkokulu-Ortaokulu, Karacaömer İlkokulu-Ortaokulunda, Fatsa ilçesinde Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, Demirci ve İslamdağ Mahallelerindeki okullarda, Ünye ilçesinde Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan ,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahalleleri’nde yer alan okullarda eğitime ara verildi."
Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bir gün idari izinli sayıldığını belirtildi.

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