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  4. Ordu’nun dereleri boşa akmayacak

Ordu’nun dereleri boşa akmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 09:49 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in seçim döneminde sözünü verdiği bir proje daha hayata geçiyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in seçim döneminde sözünü verdiği bir proje daha hayata geçiyor. Buna göre ilçelerde gölet yapımlarına başlandı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), içme suyu sorunlarını çözmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Ordu ili genelinde içme suyu depolayacak ve ihtiyaçlara cevap verebilecek göletlerle ilgili proje çalışmalarına ağırlık verdi.
Genel Müdür Murat Us ve Genel Müdür Yardımcısı Doğangün Çiflik, Ordu için planlanan ve yapımına başlanan göletlerle ilgili Projeler Daire Başkanı Hüseyin Geldi, Proje Şube Müdürü Erol Kahraman ve ilgili Teknik Personelden bilgi aldı.
Genel Müdür Murat Us, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in “Ordu’nun suları boşa akmayacak” talimatları doğrultusunda, Ordu genelinde 5 adet gölet çalışmasının inşa sürecinin başladığı ve çalışmalarının devam ettiğini, 6 adet göletin planlama aşamasında olduğunu belirtti.

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