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Ordu’nun derelerinde toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 18:17 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde kıyıya vuran ölü balıklar, vatandaşları tedirgin etti.Olay, ilçenin Sahilköy Mahallesi’ndeki Curi Deresi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde kıyıya vuran ölü balıklar, vatandaşları tedirgin etti.
Olay, ilçenin Sahilköy Mahallesi’ndeki Curi Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevrede toplu balık ölülerinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dereden balık ve su numunesi aldı. Alınan numuneler, kontrol için laboratuvara gönderildi.
Bölgede avlanan amatör balıkçılar ise yoğun bir şekilde balık ölülerini gördüklerini belirterek, tedirgin olduklarını söylediler. Durumun, ırmakta avlanmak için suya kireç karıştırılmasından dolayı kaynaklanabileceğini iddia eden vatandaşlar, yetkililerinin konuyu araştırması gerektiğini belirtti. Balıkların henüz neden zehirlendiği belirlenmezken, vatandaşların bölgede avlanmaya devam etmesi dikkat çekti.
Öte yandan, ilçenin farklı derelerinde ve farklı tarihlerinde de buna benzer şekilde balık ölümleri olayı yaşanmıştı.

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