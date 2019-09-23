HABER

Ordu’nun derelerinden elektrik üretilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu’nun derelerinden elektrik üretecek türbinler kuracaklarını belirtti.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bisiklet jantından elektrik üreten Kumru Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı’nın yaptığı türbini inceledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu’nun derelerinden elektrik üretecek türbinler kuracaklarını belirtti.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bisiklet jantından elektrik üreten Kumru Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı’nın yaptığı türbini inceledi. Bu tür sistemlerin sayısının artırılacağını söyleyen Başkan Güler, “Bizde ırmak bol, akan su bol elektriğimizi kendimiz üreterek daha ucuza mal edeceğiz” dedi.

“Ordu’nun derelerinden elektrik elde edeceğiz”
Bisiklet jantından elektrik elde eden Yusuf Arıncı’dan gurur duyduğunu belirten Başkan Güler, “22 senedir imam hatiplik yapan Yusuf kardeşimiz akan sudan elektrik elde ederek evini aydınlatıyor. Bu davranış herkese örnek olacak. Bu tür jeneratörlerin sayısını arttıracağız. Bizde ırmak bol, akan su bol elektriğimizi kendimiz üreterek daha ucuza mal edeceğiz. Ordu’nun derelerinden artık elektrik elde edeceğiz. Bu örneklerin daha çok artması için kollarımızı sıvadık uğraşıyoruz. Ne mutlu sizlere. Sizlerle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

"İlçenin aydınlatmasını da bu şekilde sağlamış olacağız”
Sistemi nasıl kurduğunu anlatan ve gelecek yıllarda projeyi ilçenin geneline yaymayı amaçladıklarını söyleyen Yusuf Arıncı ise “Teknolojiye merakım olduğundan dolayı araştırmalar sonucu bu çalışmalara başladım. Evimizin yanında dere yatağı bulunuyor. Bu dereyi nasıl değerlendirelim diye düşündüm parçaları bir araya getirdim. Çalışmalarım sonucunda burada elektrik üretimine geçtim. Hareket halinde olan her şey enerji üretir. Biz okurken Kuran-ı Kerim’in teknolojiye ışık tutması yönünde araştırmalar yaptık. Bu merakımızı görselleştirdik. 50 metre aşağıdaki dereden elektrik eve giriyor. Şarj kontrol cihazıyla beraber aküyü şarj ediyor. Gündüz aküyü şarj ediyor. Sensor sistemi ile de akşam yanıyor. Bizzat ben çizdim bu çarkı. Buradaki elektrik topraktaki kablolarla direk eve gidiyor. İlk olarak burada kurduk sistemi. Bundan sonraki süreçte inşallah ilçenin aydınlatmasını da bu şekilde sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı
İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönemİmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

Önder Aytaç'a 11 yıl 3 ay hapis cezası

Önder Aytaç'a 11 yıl hapis cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kariyeribb'yi açıkladı

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

Başakşehir'de fabrika yangını

Başakşehir'de fabrika yangını

Son dakika: Irak'ın kuzeyinden acı haber: 2 asker şehit

Kuzey Irak'tan kahreden haber!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi! Evlerin çatılarına asıyorlar

Teröristler böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.