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Ordu’nun ‘dijital oyun yazarları’

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

Turkcell’in oyun platformu markası Playcell’in, Türkiye’nin dijital oyun sektörüne katkı sunmak amacıyla Ordu’da başlattığı eğitim seferberliği meyvelerini vermeye başladı.

Ordu’nun ‘dijital oyun yazarları’

Turkcell’in oyun platformu markası Playcell’in, Türkiye’nin dijital oyun sektörüne katkı sunmak amacıyla Ordu’da başlattığı eğitim seferberliği meyvelerini vermeye başladı. Eğitimlerde dijital oyun eğitimi alan öğretmenler dünya dijital oyun yazarlarını aratmayacak nitelikte yeteneklerini ortaya koydu.
Playcell tarafından Türkiye’nin dijital oyun sektöründeki başarıların artması ve gençlere bu alanda istihdam fırsatı oluşturmak amacıyla Ordu’da Dr. M. Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenlerine, Makers Türkiye uzman eğitmenleri tarafından dijital oyun geliştirme eğitimi verildi.
Daha önce ilk etabı yapılan eğitimlerde başarı gösteren öğretmenler arasından belirlenen 4 öğretmen, Makers Türkiye’den 1 mentor aracılığıyla 6-17 Mayıs tarihleri arasında 16 kişiye eğitim verdi. Gelinen noktada ortaya çıkan tablo görenleri gururlandırdı.
Eğitim sonunda BİLSEM’de düzenlenen sertifika töreninde hazırladıkları özgün dijital oyunları davetlilere izleten öğretmenler alkışlandı. Bu eğitimlerin başlamasına öncülük eden Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hazırlanan özgün oyunları tek tek izledi. Eğitimcilerin yetenekleri karşısında duygulanan Güler, programda bir konuşma yaptı.
Dünyada oyun yazarlığı konusunda büyük bir piyasa olduğunu kaydeden Güler, “Geleceğin teknolojisinde konuşan makineler ve oyunlar son derece önemli. Ordu oyun yazarlığı konusunda bir çekim merkezi haline gelirse bunun eğitime katkısı olmasının yanı sıra uluslararası anlamda da satış yapılabilir” dedi.

“Çocuklarımızın geleceğini birlikte yazıyoruz”
Ordu’da yükte hafif pahada ağır daha çok beyin faaliyetlerine yönelik çalışmalara ağırlık vermek istediklerini belirten Başkan Güler, şöyle konuştu: “Oyun yazarlığı Ordu ve Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir konu. Ordu’da yükte hafif pahada ağır, daha çok beyin faaliyetlerine yönelik çalışmalara ağırlık verelim istiyorum. Geleceğin teknolojisinde konuşan makineler ve oyunlar son derece önemli. Bu oyunlarla aynı zamanda stratejik çalışmalar yapılabiliyor. Bu çalışmayı diğer ilçelere de yayarak oradaki beyinleri de toplamayı amaçlıyoruz. Ordu genelinde 1000 eğitimci hedefini tutturmayı amaçlıyoruz. Meslek olan oyun yazarlığı ile biz para da kazanırız. Eğitim anlamında da güzel işler yapılır. Dünyada bu anlamda çok büyük, Türkiye’de ise 900 milyon dolarlık bir piyasa var. Ordu da bu anlamda bir çekim merkezi olursa eğitime de katkısı olur uluslararası anlamda da bir satış yapılabilir. Yeni oyunlar ve uygulamalarla Ordu’yu daha da zenginleştireceğiz. Yepyeni bir saha açılmış olacak. Çocuklarımızın geleceğini birlikte yazıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BİLSEM Müdürü Kaya: “Ordu’da bir üs olmanın gururunu yaşıyoruz”
Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Tuncay Kaya ise, “Şu ana kadar 14 kursiyer birinci etapta, 13 kursiyer de ikinci etapta eğitimini tamamladı. Dijital oyun yazarlığı konusunda Ordu’da bir üs olmanın bunun başlangıcı olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Sayın bakanımız sayesinde bugünlere kadar geldik. 27 kursiyerimiz eğitici eğitimi kursu aldı” diye konuştu.

Ordu’nun ‘dijital oyun yazarları’

Ordu’nun ‘dijital oyun yazarları’

Ordu’nun ‘dijital oyun yazarları’

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