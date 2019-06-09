Ordu'nun jeotermal alanları belirlenecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentin jeotermal alanlarını ortaya çıkarma ve geliştirme imkanlarının belirlenmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Güler, Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Mertoğlu ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye Jeotermal Derneği uzmanlarının Ordu'nun jeotermal (sıcak su) alanlarını belirlemek için sondaj yapması kararı alındı.

Açıklamada değerlendirmesi yer alan Güler, "Ordu'nun jeotermal alanlarını ortaya çıkarma ve geliştirme imkanlarının belirlenmesi için bir çalışma başlattık." ifadelerini kullandı.

Güler, Anadolu coğrafyasının yüksek bir jeotermal potansiyele sahip olduğunu, bölgesel anlamda bakıldığında Karadeniz Bölgesi'nin de verimli potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'de jeotermal kaynaklardan daha çok sağlık turizminde yararlanıldığını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Bunun yanında konutlarda ve seralarda ısıtma amaçlı olarak da kullanılıyor fakat geleceğe yönelik jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretme durumu daha önemli hale gelecektir. Biz sondajlardan olumlu sonuç aldığımızda bu kaynakların konut, sağlık turizmi, sera ve elektrik enerjisi alanlarında kullanımı için imkanlar geliştireceğiz."

