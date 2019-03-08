Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Ordu'nun Renkleri Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" kapsamında hazırlanan yağlı boya tabloların bulunduğu sergi açıldı.

Resim sanatı aracılığıyla ulusal ve uluslararası anlamda kentin tanınırlığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalıştay devam ediyor.

Çalıştay kapsamında tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezen sanatçılar, gördükleri mekanların yağlı boya tablolarını hazırladı.

Ordu'nun yanı sıra yurt içi ve dışından çalıştaya katılan 22 ressamın tuvale aktardığı 24 eserin bulunduğu sergi için açılış programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, belediyenin sanat galerisindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Ordu'nun renklerinin yansıtıldığı bir çalıştaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Ordu'nun sanat, kültür, turizm, tiyatro kenti olduğunu ve bu kentten güzellikleriyle her zaman övünçle söz edildiğini anlatan Tekintaş, şunları kaydetti:

"Ordu'nun tabii ki böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapması bizim için çok önemliydi. Bu vesileyle yaptığımız çalışmalarla biz böyle bir güzelliği nasıl yansıtabilirizin hesabını yaptık. Bir haftadır burada olan ressamlarımız geldikleri gün şehri gezerek neleri yağlı boyaya aktaracaklarını değerlendirdiler. 22 ressamımıza güzel ilimize geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Sanata, kültüre, sosyal hayata ve yapılan bütün sanatsal faaliyete katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."