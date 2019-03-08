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Ordu'nun Renkleri Uluslararası Ressamlar Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:49 | Son Güncelleme

22 sanatçının yağlı boyayla yaptığı, kentin tarihi, kültürel ve turistik yerlerinin resmedildiği tablolardan oluşan sergi açıldı - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş: - "Bu çalışmayla ilimiz 19 kültür elçisi kazandı. İnşallah gittikleri yerlerde bu güzellikleri anlatacaklardır"

Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Ordu'nun Renkleri Uluslararası Ressamlar Çalıştayı" kapsamında hazırlanan yağlı boya tabloların bulunduğu sergi açıldı.

Resim sanatı aracılığıyla ulusal ve uluslararası anlamda kentin tanınırlığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalıştay devam ediyor.

Çalıştay kapsamında tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezen sanatçılar, gördükleri mekanların yağlı boya tablolarını hazırladı.

Ordu'nun yanı sıra yurt içi ve dışından çalıştaya katılan 22 ressamın tuvale aktardığı 24 eserin bulunduğu sergi için açılış programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, belediyenin sanat galerisindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Ordu'nun renklerinin yansıtıldığı bir çalıştaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Ordu'nun sanat, kültür, turizm, tiyatro kenti olduğunu ve bu kentten güzellikleriyle her zaman övünçle söz edildiğini anlatan Tekintaş, şunları kaydetti:

"Ordu'nun tabii ki böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapması bizim için çok önemliydi. Bu vesileyle yaptığımız çalışmalarla biz böyle bir güzelliği nasıl yansıtabilirizin hesabını yaptık. Bir haftadır burada olan ressamlarımız geldikleri gün şehri gezerek neleri yağlı boyaya aktaracaklarını değerlendirdiler. 22 ressamımıza güzel ilimize geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Sanata, kültüre, sosyal hayata ve yapılan bütün sanatsal faaliyete katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Tekintaş, bu çalışmayla ilin 19 kültür elçisi kazandığını belirterek, "İnşallah gittikleri yerlerde bu güzellikleri anlatacaklardır. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Sergi 10 Nisan'a kadar açık

Ordulu ressam Önder Aydın ise bu çalıştayın bir resim ve heykel müzesiyle taçlandırılacağını düşündüklerini dile getirdi.

Ordu'nun heykelleri, resmi, tiyatrosu ile diğer sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle bir kültür kenti olduğunu vurgulayan Aydın, "Ordu halkının çalışmalarımız esnasında gösterdiği yakınlığa çok teşekkür ederiz. Buradan biz çok mutlu ayrılacağız ve Ordu'nun kültür elçisi, turizm elçisi olacağız. Eminim herkes gittiği yerde bunları anlatacak ve konuşacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ressamlara katılım belgesi ile plaket takdim edildi.

Sergi 10 Nisan'a kadar açık kalacak.

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