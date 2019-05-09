Ordu’nun yaylalarına kar yağdı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile bin 500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası, yağan kar ile beyaza büründü.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde dün gece etkili soğuk havanın ardından kar yağışının görüldüğü yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nın mayıs ayında yağan karla beyaza bürünmesi, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşlar da cep telefonu ile görüntülediği kar manzarasını, sosyal medyadan paylaştı.

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