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Ordu’nun yeni çikolata markası: Kibele

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

Dünyanın en fazla fındık üretilen ili Ordu’da yeni bir çikolata markası doğuyor.

Ordu’nun yeni çikolata markası: Kibele

Dünyanın en fazla fındık üretilen ili Ordu’da yeni bir çikolata markası doğuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, fındığın mamul olarak üretilmesi için Kibele markasıyla butik çikolata üretim tesisi ve satış mağazası konsepti ortaya çıkarmak için harekete geçti.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in her platformda dile getirdiği ‘fındığın mamul olarak üretilmesi ve çikolata markası ortaya çıkarılması’ fikri gerçeğe dönüşüyor. Ordu’da bulunan antik Kurul Kalesi’nde sürdürülen kazılarda iki yıl önce ortaya çıkarılan 2200 yıllık Kibele heykelinden esinlenerek Kibele markasıyla çikolata üretimi için ilk adım atıldı. Türkiye Patent Enstitüsünden (TPE) isim hakkı ve patenti alınan Kibele markasıyla çikolata üretimi için tesis kurulması için çalışmalar başladı. Günlük 300 kg çikolata üretimi gerçekleştirilecek makine ve teçhizat alımı ve üretimi tesisi kurulması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Üretim tesisinin faaliyete geçmesinin ardından özel mimari dizaynı hazırlanmış satış mağazası ve kafe tarzı mekan konsepti oluşturulacak. Ambalajların hazırlandığı Kibele çikolatası için özel şık ambalajı klasiği hazırlandı. Her türlü damak zevkine uygun, geniş bir ürün yelpazesi sunacak olan Kibele çikolata, özel günlerde, bayramlarda, günün her anının kutlamaya dönüştürecek atıştırmalık, hediyelik ve ikramlık ürünler ile tüketicilerin karşısına çıkacak.

Yeni bir konsept geliyor
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kibele’yi Ordu’nun patentli markası haline getirdiklerini ve aynı isimle çikolata üretimi gerçekleştireceklerini belirtti. Güler, “Ordu fındığını dünyanın en iyi kakaosu ile buluşturarak Kibele markası altında çikolata olarak tüketime sunacağız. Çikolata üretiminin yanı sıra kafe tarzı satış mağazası konsepti de oluşturacağız” dedi.
Antep denildiğinde akla ‘Antep Baklavası’ geldiğine dikkat çeken Başkan Güler, Ordu çikolatası denildiğinde de Kibele isminin akla geleceğini ifade ederek, bu çalışma ile Ordu ilindeki fındık üretim potansiyelini değerlendirmeyi, fındığı katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmeyi, bölgeye özgü butik çikolata markası oluşturmayı, Türkiye’nin el yapımı çikolata eğitimleri ve workshopları merkezi olmayı, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere fındığı ve butik çikolatayı yerelde çeşitlendirilmiş ürünlere dönüştürerek tanıtmayı, yeni iş ve istihdam alanları oluşturmayı ve bölge turizminin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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