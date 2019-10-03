Ordu’nun yeni çikolata markası: Kibele

Dünyanın en fazla fındık üretilen ili Ordu’da yeni bir çikolata markası doğuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, fındığın mamul olarak üretilmesi için Kibele markasıyla butik çikolata üretim tesisi ve satış mağazası konsepti ortaya çıkarmak için harekete geçti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in her platformda dile getirdiği ‘fındığın mamul olarak üretilmesi ve çikolata markası ortaya çıkarılması’ fikri gerçeğe dönüşüyor. Ordu’da bulunan antik Kurul Kalesi’nde sürdürülen kazılarda iki yıl önce ortaya çıkarılan 2200 yıllık Kibele heykelinden esinlenerek Kibele markasıyla çikolata üretimi için ilk adım atıldı. Türkiye Patent Enstitüsünden (TPE) isim hakkı ve patenti alınan Kibele markasıyla çikolata üretimi için tesis kurulması için çalışmalar başladı. Günlük 300 kg çikolata üretimi gerçekleştirilecek makine ve teçhizat alımı ve üretimi tesisi kurulması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Üretim tesisinin faaliyete geçmesinin ardından özel mimari dizaynı hazırlanmış satış mağazası ve kafe tarzı mekan konsepti oluşturulacak. Ambalajların hazırlandığı Kibele çikolatası için özel şık ambalajı klasiği hazırlandı. Her türlü damak zevkine uygun, geniş bir ürün yelpazesi sunacak olan Kibele çikolata, özel günlerde, bayramlarda, günün her anının kutlamaya dönüştürecek atıştırmalık, hediyelik ve ikramlık ürünler ile tüketicilerin karşısına çıkacak.