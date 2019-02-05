Ordu’ya 6 milyonluk ’sel afeti’ ödeneği

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Ordu’da geçen yıl Ağustos ayında yaşanan sel felaketi sonrası zarar görenler için 6 milyon TL acil destek ödeneği gönderildiği bildirildi.

Ordu genelinde 8-9 Ağustos 2018 tarihlerinde yaşanan sel afeti nedeniyle kentte çok büyük çaplı hasar meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, birçok ev, iş yeri, fındık bahçeleri, köprü ve yollarında zarar gördüğü afet sonucu, Cumhurbaşkanlığı tarafından 6 milyon TL acil destek ödeneği gönderildiği belirtildi. Gönderilen 6 milyon TL’lik acil destek ödeneği ile, 8-9 Ağustos 2018 tarihlerinde yağan aşırı yağışlar sonucu, Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa, Perşembe başta olmak üzere, bazı ilçelerde meydana gelen sel, su baskın, heyelan olaylarında zarar gören iş yeri ve araç sahipleri ile fındık ürünü zarar gören üreticilere, zararları oranında ödeme yapılacak.

Toplam 7 bin 94 kişi yararlanacak

Yapılan açıklamada, gönderilen destek ödeneğinden, sel afetinden etkilenen 44 araç sahibi, 63 iş yeri sahibi ve 6 bin 987 çiftçi (üretici) olmak üzere toplam 7 bin 94 kişinin yararlanacağı da belirtildi. Sel afetinden zarar gören araç ve iş yeri sahipleri ile çiftçilere yapılacak ödemeler, 6 Şubat 2019 Perşembe gününden itibaren banka hesaplarına yatırılacak.

Konu hakkında açıklamada bulunan ordu Valisi Seddar Yavuz, afet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşanan sel afetinin yol açtığı hasarları, bizzat yerinde incelediğini hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyeleri ilimize teşrif ederek, bizlerin yanında oldular. Afet sonrasında yaraların sarılması için de tüm imkanları seferber ettiler. Sel afetinde araçları, iş yerleri ve ürünleri zarar görenler için de 6 milyon TL’lik bir acil destek ödeneğini ilimize gönderdiler. Bu ödeneği, hak sahiplerine zararları oranında dağıtımını hızlıca yapıyoruz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize tüm Ordulular adına teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.

