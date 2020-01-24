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Ordu’ya beklenen kar yağdı, 273 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Ordu’da dün gece etkili olan kar yağışı sonucu 273 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, stres atmak isteyen insanların uğrak noktası oldu.

Ordu’da dün gece etkili olan kar yağışı sonucu 273 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, stres atmak isteyen insanların uğrak noktası oldu. Yer yer 90 santimetreye kadar ulaşan kar yağışı, şehrin seyir terası olan 530 metre yükseklikteki Boztepe’de de etkili oldu. Vatandaşlar, teleferikle ve özel araçları ile Boztepe’ye çıkarak, kar yağışının tadını çıkardı, oyunlar oynayıp stres attı. Kartpostallık görüntülerin de oluştuğu ve insanların tatili de değerlendirerek ziyaret ettiği Boztepe’de de kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye kadar ulaştı.
Bazı vatandaşlar il dışından Karadeniz turuna çıktıklarını ve kar manzarası eşliğinde stres attıklarını belirterek, bazıları da mevsimin ilk karı yağışını Ordu’da gördüklerini belirttiler.

273 mahalle yolu ulaşıma kapandı
Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 273 mahalle yolunun kapandığı ve ekiplerin kapanan yolların büyük bir kısmını ulaşıma açtığına dikkat çekilerek, “Bazı ilçelerimizde 85 santimetreyi bulan ve ortalaması 25 santimetre civarındaki kar yağışı nedeniyle il genelindeki 772 mahalle yolunun 273’ü ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan 273 mahalle yolunun 187’si bugün saat 10.00 itibariyle ulaşıma açılmış olup, geri kalan 86 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarına ait 349 iş makinesi ile sürdürülmektedir” denildi.

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