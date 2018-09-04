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Ordu'ya gelen turist sayısı yüzde 25 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Vali Seddar Yavuz: - "Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik artışla 2018 yılının 8 ayında Ordu'da 605 bin 642 yerli ve yabancı turist konaklama yaptı"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik artışla 2018 yılının 8 ayında Ordu'da 605 bin 642 yerli ve yabancı turistin konaklama yaptığını bildirdi.

Vali Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, turistlerin Ordu'ya gösterdiği ilginin her geçen yıl arttığını, özellikle yaz döneminde kentteki konaklama tesislerinde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını belirtti.

2017 yılının 8 ayında Ordu'da konaklayan yerli turist sayısının 429 bin 10 olduğunu, bu yılın aynı döneminde bu rakamın yüzde 23'lük artışla 527 bin 241'e ulaştığını kaydeden Yavuz, geçen yılın ocak-ağustos döneminde 56 bin 727 olan yabancı turist sayısının da yüzde 38'lik artışla 78 bin 401'e yükseldiğini aktardı.

Yavuz, toplamda ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25'lik artışla 2018 yılının 8 ayında Ordu'da 605 bin 642 yerli ve yabancı turistin konaklama yaptığını ifade etti.

Ordu'daki yerli ve yabancı turist sayısındaki artışının, esnafın yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Esnafımız, yaptığımız ziyaret ve sohbetlerimizde, ziyaretçi sayısının artmasının işlerine olumlu yansıdığını ifade etmektedirler. Daha önceleri sadece fındığa bağımlı olan Ordu ekonomisinin, yerli ve yabancı turistler sayesinde bu bağımlılıktan kurtulduğunu dile getirmektedirler. Bu da gösteriyor ki turistler, Ordu'nun ticari hayatına ve ekonomisine ciddi manada katkı sağlıyor."

Yavuz, yapımı tamamlanan birçok hizmet ve yatırımla Ordu'nun daha cazip bir il haline geldiğine dikkati çekerek, "Doğal güzellikleriyle Karadeniz'in incisi Ordu, turizmde geleceği parlak bir şehirdir. Yapımı devam etmekte olan ulaşım yatırımlarının tamamlanmasıyla Ordu'nun turizm cazibe merkezlerine ulaşımı çok daha kolay ve konforlu hale gelecektir. Böylelikle turist sayısı çok yakın gelecekte milyonları aşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
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