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Ordu'ya şehit acısı düştü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi yürütülen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı (29), şehit oldu.

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi yürütülen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı (29), şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Ordu'daki ailesine ulaştı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı'nda yürütülen Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonunda, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Cizre Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, şehit oldu. Şehit askerin acı haberi memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesindeki ailesine ulaştı. Eve gelen Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ve askeri yetkililer, annesi Emine ve babası Bahattin Damcı'ya oğullarının şahadet haberini verdi. Şehidin, 841 Sokak'taki evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın bekar olduğu öğrenildi.

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