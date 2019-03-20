HABER

Ordu’ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 10:52 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yürütülen operasyonda EYP patlaması sonucu bir asker şehit düştü.Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, sabah saatlerinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit oldu.

Ordu’ya şehit ateşi düştü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yürütülen operasyonda EYP patlaması sonucu bir asker şehit düştü.
Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, sabah saatlerinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit oldu. Aslen Giresunlu olan ancak Ordu’da yaşayan aileye acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Damcı’nın Akyazı Mahallesi’ndeki babaevi ve sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Baba Bahittin ve anne Emine Damcı çiftinin oğlu olan şehit Burçin Damcı’nın 29 yaşında ve bekar olduğu, 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, şehidin evine taziye ziyaretinde bulundu.

Ordu’ya şehit ateşi düştü

Ordu’ya şehit ateşi düştü

Ordu’ya şehit ateşi düştü

Ordu’ya şehit ateşi düştü

Bu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyorBu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyor
Mersin polisinden 5 adrese eş zamanlı operasyonMersin polisinden 5 adrese eş zamanlı operasyon
Ahırdan bozma şarap imalathanesine baskınAhırdan bozma şarap imalathanesine baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.