Ordu’ya şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci’nin Ordu’nun Fatsa ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci’nin Fatsa ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve İlçe Jandarma Komutanı Halit Gülten, sağlık ekipleri ile birlikte şehidin Sakarya Mahallesi’ndeki babaevine gelerek ailesine acı haberi verdiler. Çatalpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Volkan Demirci’nin evli olduğu öğrenildi.



