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Oregon: ABD'de eroin ve kokain gibi ağır uyuşturucuları bulundurmayı suç olmaktan çıkaran ilk eyalet

04.11.2020 19:53 | Son Güncelleme

Oregon, aralarında kokain ve eroinin de bulunduğu ağır uyuşturucuları bulundurmayı suç olmaktan çıkartmayı kabul eden ilk ABD eyaleti oldu. Yeni kurallara göre, kişisel kullanım için az miktarlarda bu uyuşturucularla yakalananlar ya 100 dolar para cezası ödeyecek ya da bir bağımlılık kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilecek.

Oregon: ABD'de eroin ve kokain gibi ağır uyuşturucuları bulundurmayı suç olmaktan çıkaran ilk eyalet

Oregon, ABD'de aralarında kokain ve eroinin de bulunduğu ağır uyuşturucuları bulundurmayı suç olmaktan çıkarmayı kabul eden ilk eyalet oldu.

Yeni kurallara göre, kişisel kullanım için az miktarlarda bu uyuşturucularla yakalananlar ya 100 dolar para cezası ödeyecek ya da bir bağımlılık kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilecek.

Oregon aynı zamanda, halusinatif mantarların kullanımını yasallaştıran ilk eyalet de oldu.

ABD'de başkanlık seçimleri için kurulan sandıklarda aynı anda yapılan referandumlarda Arizona, New Jersey, Montana ve Güney Dakota'da esrar kullanımı yasallaştı.

Böylece bu eyaletler, daha önce keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran diğer 15 eyalet ve Columbia Bölgesi'ne katıldı. Esrar kullanımı Amerikan federal yasalarında ise hala yasak.

Oregon'da şu anda yürürlükte bulunan yasalarda, uyuşturucu bulunduranlara maksimum 6 bin 250 dolar hapis cezası ve bir yıl hapis verilmesi öngörülüyor.

Ağır uyuşturucu üretenler ve satanlar cezalandırılacak

Yasal değişikliklere karşın, Oregon'da ağır uyuşturucu üretip, satanlara ceza verilmeye devam edilecek. Büyük miktarlarda uyuşturucu bulunduranlara ise hafif suçlarla itham edilirken, miktarın ticari boyutlarda olduğu düşünülürse, ağır suçlama da yöneltilebilecek.

1 Şubat 2021'de yürürlüğe girmesi beklenen değişikliklere, eyaletteki birçok tıbbi meslek kuruluşu da destek verdi.

Yeni kurallarla, bağımlılık sorunu olanların tedavisi, sağlık değerlendirmesi ve diğer hizmetler için bütçe de ayrılacak. Programlar, kısmen hapishanelerden yapılacak tasarruf ve 2014'te serbest bırakılan esrar satışından elde edilen vergilerle fonlanacak.

Değişikliklere destek verenler, mevcut yasalar nedeniyle hapishanelerin şiddet içermeyen suçlardan ceza alanlar nedeniyle kalabalıklaştığı ve yasaların beyaz olmayan toplulukları orantısız bir şekilde etkilediğini söylüyordu.

Karşıtları ise, uyuşturucu tedvisi alanlara yardım etmekte mahkemelerin rolünün altının oyulduğunu savunuyordu.

İsviçre, Portekiz ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleri de küçük miktarlarda ağır uyuşturucu bulundurmayı suç olmaktan çıkartmış ve "zararı azaltma programlarına" yatırım yapma yoluna gitmişti.

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