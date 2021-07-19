Oregon'daki Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

Amerika’nın batısındaki Oregon eyaletinde orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Ters yönden esen rüzgarlar ve kuru ağaçlar yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Yaklaşık 1200km2’lik bir alanı kapsayan yangın modern Oregon tarihinin en büyük yangını olarak tanımlanıyor. Yangının etkili olduğu alanın Los Angeles kentinin büyüklüğü kadar olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar, yangının, California eyalet sınırındaki kısmının sadece yüzde 25’i kontrol altına alınmış durumda.

Meteoroloji uzmanları, yıldırım düşmesi ihtimali nedeniyle hem California hem de Oregon’un güneyinde yeni yangınlar çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Yangın nedeniyle binlerce kişiden evlerini terketmeleri istendi. Bölgenin yeterince yağış almamış olması ve sıcak hava dalgası, yangınla mücadeleyi güçleştiriyor. İklim değişikliğinin son 30 yılda ABD’nin batı yakasını daha da sıcaklaştırdığı ve kuraklaştırdığı, bu eğilimin ilerde de devam ederek orman yangınlarını daha da sık hale getireceği belirtiliyor.

Tahoe Gölü’nün güneyindeki yangın karayolunu aşınca, yetkililer bölgede bulunan herkesin derhal bulundukları yerleri terketmelerini istedi, Pasifik tren yolu ulaşıma kapatıldı, bir bisiklet yarışı da iptal edildi.

Yangını söndürmek için 800 kişilik bir itfaiye ekibi görev yapıyor. İtfaiyeciler, öncelikli olarak can ve mal kayıplarını önlemeye çalışıyor, yangının yayılmamasını hedefliyor.

