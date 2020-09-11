Oregon’daki Yangınlar 500 Bin Kişiyi Evlerini Terke Zorladı

Eyalette 100 farklı noktada çıkan yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Tek bir yangın yüzünden 500 binden fazla kişiden evlerini terk etmeleri istendi ABD’nin batı yakasındaki eyaletler yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Oregon’da 100 farklı noktada çıkan yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Eyalette tek bir yangın yüzünden 500 binden fazla kişiden evlerini terk etmeleri istendi. Oregon eyaletindeki yangınlarda son 48 saat içinde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce ev ve 365 bin hektarlık alan kül oldu. Oregon’da çok sayıda kasaba ve Washington eyaletinde bir kasaba yangınlarda tahrip oldu. Oregon’ın nüfusu 4 milyon 200 bin. Yangınlar yüzünden tahliye emri verilen 500 bin kişi eyalet nüfusunun onda birinden fazlasına denk geliyor. Oregon-California eyalet sınırı yakınlarında bulunan Ashland’da başlayan Almeda yangınına ilişkin polis kundaklama soruşturması başlattı. Bu noktadaki yangında Ashland’ın kuzeyinde yaklaşık 600 ev yanarak kül oldu. “Her şey rüzgarın hızı ve şiddetine bağlı”

Oregon eyaletinde çıkan iki yangının eyaletin en büyük kenti olan Portland’ın güneydoğusunda birleşmesi bekleniyor. Oregon eyaleti itfaiyesi yetkilileri, Portland’ın bazı bölgelerinin tahliye edilmesi seçeneğini değerlendirdiklerini belirtiyor. Yetkililer her şeyin rüzgarın yönüne ve şiddetine bağlı olduğuna dikkat çekiyor. “Evlerinizi hemen terk edin” Yangının Portland’ın 48 kilometre güneyindeki Molalla bölgesine yaklaşması sonucu 9 bin kişi için tahliye emri verildi. Bölgede devriye gezen polis aracı halka “Evlerinizi hemen terk edin’’ anonsu yapıyor. Portland’ın güney banliyöleri yakınlarında bulunan kadın hapishanesindeki mahkumlar önlem amaçlı tahliye ediliyor. Güvenlik yetkilileri çok sayıda kişinin evlerini terk ettiği bölgede polis devriye faaliyetlerinin olası yağma olaylarını önlemek üzere yoğunlaştırılacağını belirtti. Oregon Valisi Kate Brown, eyalet çapında bu kadar fazla miktarda kontrol altına alınamayan yangını daha önce görmediklerini söyledi. Vali son üç gün içinde 3,600 kilometrekarelik bir alanın kül olduğunu belirtti. Bu alan, eyalette normalde bir yıl içinde çıkan yangınlarda kül olan alanın iki katı.

California’daki yangınlarda en az üç kişi öldü California eyaletinde etkili olan yangınlarda da en az üç kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev ve bir milyon hektardan fazla alan kül oldu. California eyaletinin kuzeyindeki Sierra Nevada bölgesindeki yangında yüzlerce evin ya tamamen tahrip olduğu ya da yangında hasar gördüğü belirtiliyor. Yetkililer Butte, Plumas ve Yuba ilçelerinde 20 bin kişi için ya tahliye emri verildiğini ya da tahliye uyarısı yapıldığını belirtiyor. Kuzey California’da haftalardır yanan Oroville kentindeki yangının yüzde 50 oranında kontrol altına alındığı ancak Salı ve Çarşamba günü rüzgarın hızının saatte 72 kilometreye yükselmesiyle yangının altı kat daha büyüdüğü kaydediliyor. AP haber ajansına göre bu bölgedeki yangında 10 kişi hayatını kaybetti, dört kişinin de ciddi yanıklarla hastanede tedavi altına alındığı belirtiliyor. Sosyal medya “yangına körükle gidiyor” ABD’nin batı yakasındaki eyaletleri etkisi altına alan yangınların ardından sosyal medyada hem aşırı sol hem de aşırı sağdan grupların yangınları çıkarmakla suçlandığı bazı iddialar yayıldı.