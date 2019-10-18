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Orenda Kozmetik yurt dışına açılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yerli derma kozmetik firması Orenda, Beauty İstanbul fuarından, yurt dışı bağlantıları ile döndü.

Orenda Kozmetik yurt dışına açılıyor

Türkiye’nin yerli derma kozmetik firması Orenda, Beauty İstanbul fuarından, yurt dışı bağlantıları ile döndü. 40 patentli yerli ürünle dünya kozmetik vitrinine çıkan Orenda; İngiltere, Katar, Suudi Arabistan ve Cezayir başta olmak üzere birçok dış bağlantı sağladı.
İstanbul, 2-4 Ekim tarihleri arasında dünyanın kozmetik devlerini ağırladı. Türkiye’nin derma kozmetik alanındaki en iddialı markalarından olan Orenda Kozmetik de ilk kez katıldığı Beauty İstanbul’dan, yurt dışına açılmak için önemli bağlantılarla döndü. Kendi patenti ile saç ve cilt sağlığı alanında 40 ürün geliştiren Orenda, fuarın ilgi odağı oldu. Orenda Kozmetik Genel Müdürü İsmet Yılmazer, yurt dışına açılma hedefleri doğrultusunda Beauty İstanbul Fuarına katıldıklarını hatırlatarak, "Fuarda beklediğimizin de üzerinde bir ilgi ile karşılaştık. 3 gün boyunca yaklaşık 30 yurt dışı alıcısı ile planlı görüşmeler gerçekleştirdik. Ürünlerimizin yurt dışına açılması için çok sayıda ülke ile önemli bağlantılar elde ettik. Ciddi alıcılarla uzun vadeli planlamalar yapma imkanı bulduk. Özellikle İngiltere, Katar, Suudi Arabistan ve Cezayir’le bu bağlantılarımızı yakın zamanda hayata geçireceğimizi öngörüyoruz" diye konuştu.

2000 yılından beri AR-GE yapıyoruz
Genel Müdür Yılmazer, Orenda Kozmetik olarak 2000 yılından bu yana AR-GE çalışmaları yürüttüklerini de anlatarak, "Bu 19 yıllık çalışmaların ürünü olarak bugün patenti bize ait 40 ürünle piyasadayız. Bu ürünlerimizin bir kısmı ile ilgili olarak yurt dışı patent ve belgelendirme çalışmalarını da tamamladık. Bu ürünlerimizden başlayarak, diğerleri de arkadan yetişecek, yurt dışında kendi markamızla var olacağız. Kozmetik gibi zor bir sektörde Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek bizim için büyük mutluluk olduğu gibi büyük onurdur. Beauty İstanbul, yurt dışı hedeflerimiz noktasında çok iyi bir köprü oldu. 30’u aşkın başarılı görüşme gerçekleştirdik. Şimdi bunları; ikili anlaşmalara, distribütörlüklere dönüştürmek için önümüzde sıkı çalışacağımız bir dönem var" bilgisini paylaştı.

Saç ve cilt sağlığı önceliğimiz
Yılmazer, AR-GE çalışmalarında bugüne kadar saç ve cilt sağılığı ürünlerine yoğunlaştıklarını da ifade ederek, "Fuarda profesyonel ziyaretçilerin saç bakım ve ozon ürünlerimize gösterdikleri yoğun ilgi de bizleri hem motive etti hem de doğru yolda ilerlediğimizi gösterdi. Çalışmalarımızın karşılığını almaktan mutluyuz" dedi.

Orenda Kozmetik yurt dışına açılıyor

Orenda Kozmetik yurt dışına açılıyor

Orenda Kozmetik yurt dışına açılıyor

Orenda Kozmetik yurt dışına açılıyor

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