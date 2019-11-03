Öresin Han görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor

ZEKERİYA KARADAVUT - Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Melikşah tarafından 1188'de tarihi İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilen Öresin Han, Anadolu'daki en eski Anadolu Selçuklu hanlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Aksaray-Nevşehir kara yolunda, Aksaray'a 22 kilometre uzaklıktaki kervansaray, halk arasında "Tepesi Delik Han" olarak da biliniyor.

Mimari olarak Anadolu'da sadece iki örneği bulunduğu belirtilen Öresin Han, hükümdarlara misafirhane olarak ev sahipliği yapmasının yanı sıra döneminde borsa ve ticaret işlerinin görüşüldüğü bir merkez olma özelliği de taşıyor.

Anadolu Selçuklu mimarisine özgü motiflerin kullanıldığı, 552 metrekarelik bir alan üzerine dikdörtgen planlı yapılan handa, insan ve hayvanların barınacağı mekanlar, mutfak, depo, mescit, hamam gibi bağımsız bölümler de yer alıyor.

2010'da restorasyon çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan hanı, yılda 100 binden fazla kişi ziyaret ediyor.