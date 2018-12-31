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Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 15:13 | Son Güncelleme

Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atanan Orgeneral İsmail Metin Temel'in atama gerekçesinin emredilmesine rağmen toplantıya katılmaması olduğu iddia edildi.

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Orgeneral İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı.

Temel'in yeni göreviyle ilgili olarak NTV'de çok çarpıcı bir iddia yer aldı. Habere göre, Temel, emredilmesine rağmen toplantıya katılmadığı için ataması gerçekleşti. Bu atama “görevden alma” olarak değerlendirildi.

'KARARGAHLA GERGİNLİK'

NTV de bu "görevden alma" ile ilgili olarak bazı bilgilere ulaştı.

Habere göre Temel’in Genelkurmay Karargâhıyla arasında bir süredir gerginlik yaşanıyordu. 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan değerlendirme toplantısı, bu gerginliğin su yüzüne çıktığı tarih oldu. İddiaya göre Temel, bu toplantıya gelmesi emredilmesine rağmen katılmadı.

Temel’in aynı tarihlerde gerçekleşen ödül törenine de katılmadığı öğrenildi. Ayrıca Temel'in kendine yakın kişilere ödül istediği de iddialar arasında.


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Anahtar Kelimeler:
Metin Temel Genelkurmay

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
reyizimiz öyle uygun görmüştür. o her şeyi bilendir. allah reyizimizi başımızdan eksik etmesin. mazlumların dostu zalimlerin düşmanı
hassktrbekardesim ya ... git kendine baska yerde tapinak yap
işiniz gücünüz tapınmak özala da böyle dediydiniz demrele yılmaza tansuya hep tapındınız hepsinden geçtiniz şimdi bu da gidecek acep nerelere yelken açacaksınız ? din sizin kafanızı bulandırmış işiniz gücünü hayallerle yaşamak
@33xyz0631 15 temmuz tiyatrosunu bildigi icin o gece akincida olanlarin hepsi supheli dedigi icin dün ismail metin uzerinden hekese hain diyen onunbununcocuklari yakinda oso yu da hain ilan edecek yazin bi kenara
@33xyz0631 cevap bıle gereksız bu herıflere dalga gecıyorlar akkıları sıra o kucucuk beyınlerıyle aclıktan nefeslerı kokuyor bunların
her şeyi derken ???
afrin kahrami hendek operasyonlarının yigidini noye harcadınız eyy andımızı kaldıran keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları!!!!
afrin kahrami hendek operasyonlarının yigidini noye harcadınız eyy andımızı kaldıran keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları!!!!...
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