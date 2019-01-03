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Organ bağışı 6 hastayı hayata bağladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

Organ bağışı 6 hastayı hayata bağladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın bağışlanan organları, İzmir'deki 6 hastaya nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bilinç kaybı nedeniyle 30 Aralık'ta Çardak Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalesi sonrası Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 66 yaşındaki Ayni Sarı'nın beyin damarlarında tıkanıklık saptandı.

Hastanenin anestezi yoğun bakım ünitesine alınan ve burada 4 gün yaşam mücadelesi veren Ayni Sarı'nın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi tarafından organları bağışlanan Sarı'nın böbrekleri ile karaciğeri, İzmir'den gelen ekipler tarafından alındı. Karaciğer ve bir böbreği Ege Üniversitesi, diğer böbrek de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

- 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne 28 Aralık'ta ani bilinç kaybı nedeniyle başvuran 85 yaşındaki kadının da 6 gün sonunda beyin ölümü gerçekleşti.

İsmi açıklanması istenmeyen hastanın bağışlanan karaciğeri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, böbrekleri de İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

-"Organ bağış oranı yeterli seviyelerde değil"

Denizli Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yakınlarını kaybeden ailelere baş sağlığı dileyerek, yaptıkları organ bağışından dolayı teşekkür etti.

Ülkede organ nakline ihtiyaç duyan hasta sayısına her geçen gün yenilerinin eklendiğini bildiren Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Organ bağışçısı sayısı maalesef henüz yeterli seviyelerde değildir. Toplumsal bir sorun olan bu durum yine toplumumuzun duyarlılığıyla çözülecektir. Servergazi Devlet Hastanesi'nde aynı günde iki organ bağışı gerçekleşti. Bu sayının artmasını umut ediyoruz."

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bağış böbrek hasta karaciğer nakil organ

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