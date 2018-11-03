Organ bağışı farkındalığı için sosyal medya kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacıyla sosyal medya kampanyası başlatıldı.
TONV'dan yapılan açıklamaya göre, Organ Bağışı Haftasında "#bizsizedonörüz" etiketiyle başlatılan kampanyayla, organ bağışına yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
Kampanya kapsamında Heykeltıraş Seçkin Pirim, organ bağışını simgeleyen bir "Organ bağışı heykeli" tasarlayacak. Pirim'in tasarımı, Türkiye'de organ nakli bekleyen yaklaşık 26 bin kişiye ithafen 26 bin çizgiden oluşacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, organ bağışına farkındalık kampanyasının, sanatın ve sosyal medyanın gücüyle gerçekleştirileceğini bildirdi.
Kahveci, "Organ bağışı konusunda farkındalık çalışmaları yürütürken kalıplaşmış yöntemlerin dışına çıkıp farklı yöntemler kullanıyoruz. Sanat, bu yöntemlerin en estetiği ve en etkilisi. Bu yüzden uluslararası başarılara imza atan Türk Heykeltıraş Seçkin Pirim'in yaptığı sanat eseri bu anlamda bizim için çok kıymetli. Bu kampanya, sanatın gücü ile sosyal medyanın gücünün birleştiği bir proje olarak ortaya çıktı. Bu kadar güçlü iki unsurun bir araya geldiği bu projenin başarılı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kahveci, dünyada uygulanan "Varsayılmış Rıza Sistemi"nin organ bağışı oranlarını artırdığına işaret ederek, organ bağışında bulunmak isteyenleri "www.tonv.org.tr/tr/organ-bagisi/organ-bagisi-icin-nereye-basvurabilirim" adresinden bilgi almaya davet etti.
Organ bağışını simgeleyen sanat eserini tasarlayan Seçkin Pirim de eserin, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftasında, sosyal medya hesaplarından yapılan her paylaşım ile 3D printer teknolojisi kullanılarak ortaya çıkacağını bildirdi.
Pirim, şu görüşlerini aktardı:
"Bu projeye, organ bağışı gibi önemli bir konuda farkındalık oluşturmak amacıyla dahil oldum. 'Hayata nokta koymaktansa organ bağışı sayesinde virgül koyup devam etmek' düşüncesinden ilham aldım. Karşılıklı duran iki virgül, hem organ bağışçısını ve organ bekleyen hastaları hem de bir araya gelince oluşturdukları kalp simgesiyle hayatı sembolize ediyor. Her bir virgül 80 kattan oluşuyor. Bu sayı da ortalama insan ömrünü ve bir kişinin organlarını bağışlayarak 8 kişiye hayat verebilmesini ifade ediyor. Heykel, Türkiye'de organ nakli bekleyen yaklaşık 26 bin kişiye ithafen 26 bin çizgiden oluşacak. Heykelin üretim aşamasının tamamlanması için herkesi, sosyal medya hesaplarından '#BizSizeDonörüz' etiketiyle paylaşım yapmaya ve 'www.tonv.org.tr/BizSizeDonoruz' sayfasını ziyaret etmeye çağırıyoruz."
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