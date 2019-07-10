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Organ bağışı hayat kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 21:29 | Son Güncelleme

Samsun'da beyin ölümleri gerçekleşen iki hastanın bağışlanan organ ve dokuları, 6 hastaya nakledilecek

Samsun'da, beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın organ ve dokuları, 6 hastaya umut oldu.

Kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 3 gündür tedavi gören Osman Altıok (50) ile ailesinin isminin açıklanmasını istemediği 48 yaşındaki kadın hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin görüştüğü her iki hastanın aileleri, organ bağışını kabul etti.

Bunun üzerine Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Sorumlusu Mehmet Kazak ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uzmanları tarafından söz konusu hastaların karaciğerleri, 2 böbreği ve 2 korneası operasyon ile uygun hastalara nakledilmek üzere alındı.

Bağışlanan organların, Samsun'da bekleme listesindeki hastalara nakledileceği bildirildi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Sorumlusu Kazak, Türkiye'de 30 bin insanın organ ve doku beklediğini belirterek, bu hastaların her gün ortalama birinin, organ bulunamadığı için hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazak, organ bağışındaki tek amacın, ölen insanların toprağa gidecek organlarının birilerinde hayat bulmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Yaşamını yitiren Osman Altıok'un ağabeyi Şenol Altıok ise "Biz kaybettik ama inşallah birilerine umut olur. Kardeşimizi kaybettik ama birilerine ışık tutabildiysek ne mutlu." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
organ bağışı Samsun

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