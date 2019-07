Organ bağışı için seferber oldular

Samsun Bafra Andolu Lisesi İngilizce öğretmeni Naim Okay ve öğrencileri organ bağışı kampanyası için seferber oldular. Velilerden 3 organ bağışı toplayan Naim Okay, öğrencileri ve sivil inisiyatif Hamit Genç, Kapıkaya Festivali’nde kurdukları stantta organ bağışı toplayarak Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulundular.

Festivale gelen insanlarla konuşarak onlara organ bağışı konusunda bilgilendirme yapan Okay, “Organ bağışının herkes tarafından takdirle karşılanması ve organlarını bağışlamalarını temenni ediyoruz” dedi.

Festival alanında dikkatlerini çeken organ bağışı standını ziyaret eden üniversite öğrencisi Şeyma Nur Şener, ”Ailemle birlikte burada geziyorduk. Standı gördük, bir uğrayalım dedik. Öğlesine uğradık buradaki konuşmalar bizi çok etkiledi. İnsanlar öldükten sonra kalanların organ ihtiyacı var diye düşündük. Böyle bir şeye vesile olalım dedik. Bağış yaptık. Organlarını bağışlayanlara teşekkür ederiz. Sizlere de çağrıda bulunuyoruz, lütfen organlarınızı bağışlayın" diye konuştu.

Öğretmeni ile birlikte projeye destek veren Bafra Anadolu Lisesi öğrencisi Polat Koçoğulu, “Bafra Anadolu Lisesinden katılıyoruz. Buradaki amacımız organ bağışı toplamak" şeklinde konuştu.

İngilizce öğretmeni Naim Okay, “2014 yılından itibaren her yıl bir çok faaliyetle beraber organ bağışı faaliyeti de yürütüyoruz. Bu süreç içerisinde gençlik merkezinde, sokaklarda, camilerde, hastanelerde birçok etkinlikler yaptık. Halkı organ bağışı konusunda bilinçlendirmeye amaçlıyoruz. Maalesef her yıl 2 bin 500 kişi organ bağışı beklerken ölüyor. Bu sayının azalmasını o insanlara umut olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kampanyaya destek veren sivil inisiyatif Hamit Genç ise, “Bizim çağrımız Milli Eğitim Bakanlığına. Milli Eğitim Bakanlığının okullarda öğretmenleri eğitip yetiştirip aynı Kızılay kolu, diğer kollar gibi organ bağışını kurumsal bir yapı haline getirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.