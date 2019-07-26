HABER

Organ bağışı için seferber oldular

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

Samsun Bafra Andolu Lisesi İngilizce öğretmeni Naim Okay ve öğrencileri organ bağışı kampanyası için seferber oldular.

Organ bağışı için seferber oldular

Samsun Bafra Andolu Lisesi İngilizce öğretmeni Naim Okay ve öğrencileri organ bağışı kampanyası için seferber oldular. Velilerden 3 organ bağışı toplayan Naim Okay, öğrencileri ve sivil inisiyatif Hamit Genç, Kapıkaya Festivali’nde kurdukları stantta organ bağışı toplayarak Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulundular.
Festivale gelen insanlarla konuşarak onlara organ bağışı konusunda bilgilendirme yapan Okay, “Organ bağışının herkes tarafından takdirle karşılanması ve organlarını bağışlamalarını temenni ediyoruz” dedi.
Festival alanında dikkatlerini çeken organ bağışı standını ziyaret eden üniversite öğrencisi Şeyma Nur Şener, ”Ailemle birlikte burada geziyorduk. Standı gördük, bir uğrayalım dedik. Öğlesine uğradık buradaki konuşmalar bizi çok etkiledi. İnsanlar öldükten sonra kalanların organ ihtiyacı var diye düşündük. Böyle bir şeye vesile olalım dedik. Bağış yaptık. Organlarını bağışlayanlara teşekkür ederiz. Sizlere de çağrıda bulunuyoruz, lütfen organlarınızı bağışlayın" diye konuştu.
Öğretmeni ile birlikte projeye destek veren Bafra Anadolu Lisesi öğrencisi Polat Koçoğulu, “Bafra Anadolu Lisesinden katılıyoruz. Buradaki amacımız organ bağışı toplamak" şeklinde konuştu.
İngilizce öğretmeni Naim Okay, “2014 yılından itibaren her yıl bir çok faaliyetle beraber organ bağışı faaliyeti de yürütüyoruz. Bu süreç içerisinde gençlik merkezinde, sokaklarda, camilerde, hastanelerde birçok etkinlikler yaptık. Halkı organ bağışı konusunda bilinçlendirmeye amaçlıyoruz. Maalesef her yıl 2 bin 500 kişi organ bağışı beklerken ölüyor. Bu sayının azalmasını o insanlara umut olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Kampanyaya destek veren sivil inisiyatif Hamit Genç ise, “Bizim çağrımız Milli Eğitim Bakanlığına. Milli Eğitim Bakanlığının okullarda öğretmenleri eğitip yetiştirip aynı Kızılay kolu, diğer kollar gibi organ bağışını kurumsal bir yapı haline getirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Organ bağışı için seferber oldular

Organ bağışı için seferber oldular

Organ bağışı için seferber oldular

Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...
12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama
Kanal tedavisi korkulur olmaktan çıktıKanal tedavisi korkulur olmaktan çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.