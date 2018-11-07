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Organ bağışına farkındalık yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Sağlık İl Müdürlüğü, Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde çalışan sağlık personeliyle özel bir kolejde eğitim gören öğrenciler Milli Birlik Caddesi üzerinden İmaret Camii önüne kadar yürüdü. Ellerindeki dövizlerde organ bağışının önemini vurgulayan katılımcılar adına İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz açıklama yaptı. Organ naklini ve bağışını duyurmak için bu farkındalık yürüyüşünü düzenlediklerini söyleyen Korkmaz, "Yürüyüşü sağlık çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve basın mensuplarımızla birlikte gerçekleştirdik. Burada Afyonkarahisar'a ve Türkiye'ye sesimizi duyurmak istiyoruz. Organ nakli bekleyen çok sayıda hastamız var. Yarın bize veya sevdiğimiz birine organ ihtiyaç olacak veya olmayacak onu bilemiyoruz. Hepimizin başına gelebilecek şeyler bunlar. İnsanların başına gelebilecek şeyler bunlar. İnsanlarımızın bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi. Afyonkarahisar Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Yücel Erdoğan, organ bağışının önemli olduğunu söyleyerek, "3-9 Kasım tarihleri arasında organ nakli bağışı haftası olarak kutlamaktayız. İki durumda organ bağışı yapılabilmektedir. Canlı ve kadavradan. Biz ağırlıklı olarak kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden nakil yapılması için organ almaktayız. Organ nakline her zaman ihtiyacımız olabilir. Ne zaman ne olacağını bilemeyiz. Bundan dolayı gerek canlı gerekse beyin ölümü olan kişilerden organlarını bağışlıyorsa ve başkalarının hayat bulup fidan olacağını biliyorsa organlarını bağışlamaları gerektiğini düşünüyorum. Devlet hastanemizde bu yıl 7 beyin ölümü gerçekleşti. Bunlardan 3 tanesinin yakınları kabul etti ve 2 tanesi donör olarak 8 kişiye can oldu. Bunu bizim arttırmamız gerekiyor. 7'de 7 olması gerekiyor. Hasta yakınlarının onayını aldıktan sonra toprak olacağına bu 8'de kalmazdı ve 20 olurdu. Can olurdu. İleri ki dönemlerde halkımız bilinçlenir ve sayı artar" diye konuştu. Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdağ da bugüne kadar Afyonkarahisar'da 200'e kadar böbrek nakli yapılarak hayata tutunan insan olduğunu belirterek, organ bağışının önemine dikkati çekti.

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