Organ bağışında hedef AB ortalamasını yakalamak

SİNAN BALCIKOCA - Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, Türkiye'de organ nakli bekleyen bir hastanın bir milyon kişide 7 şansının olduğunu belirterek, bağışların artması durumunda nakil şansının da yükseleceğini söyledi. Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl 3-9 Kasım'ın Organ Bağışı Haftası olarak kutlandığını anımsattı. Yıl içinde çok sayıda etkinlik yaptıklarını anlatan Çınar, bu yıl "Hayat kurtaran izin" temasıyla faaliyetler yürüttüklerini ifade etti. Çınar, organ bağışının önemini vurgulayarak, "Bu izin sayesinde belki 8 hastanın hayatı kurtulabiliyor. Gerçekten hayat bekleyen insanlar açısından bu iznin değeri çok önemli." diye konuştu. Türkiye'de, yaklaşık 26 bin hastanın organ nakli beklediğini aktaran Çınar, şöyle devam etti: "Hep rakamlardan bahsediyoruz ama burada bahsedilen insan... Gerçekten devletimiz bu konuya inanılmaz derecede önem veriyor. Ülkemizdeki organ nakli ve organ bağışıyla ilgili tüm işlemler ücretsiz yapılıyor. Devletimiz bir organ nakli için milyonlarca lira para harcıyor. Hepsi bir insanın hayatını kurtarmak için. Tabii böyle bir organizasyonu yapmak için de önemli olan organ bağışının olması. Eğer insanlarımız organ bağışı yapmazsa, ne kadar para harcasanız da organ nakli yapamazsınız."

Çınar, 18 yaşını dolduran, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan kişilerin herhangi bir sağlık kuruluşunda 3 dakikalık bir işlemle organlarını bağışlayabileceğini anlattı. - "Son 8 yılda 2 katından fazla bir oranda artış gösterdi" Organ naklinden bahsederken milyon nüfus başına donör sayısını baz aldıklarına dikkati çeken Çınar, şunları kaydetti: "Türkiye'ye baktığımızda milyon nüfus başına 7 civarında donör sayımız var. Bu oranlar AB ülkelerinde ise 15-20 civarında. 2010 yılında ülkemizdeki oran milyon nüfus başına 3'tü. 2018'e geldiğimizde bu 7'ye çıktı. Son 8 yılda 2 katından fazla bir oranda artış gösterdi. Önümüzdeki 5 yıldaki hedefimiz bu oranı AB seviyesine yakınlaştırmak, belki biraz da geçmek olabilir." Çınar, Türkiye'de organ nakli bekleyen hastanın şansının düşüklüğüne dikkati çekerek, "Organ nakli bekleyen bir hastanın bir milyon kişide 7 şansı var. Piyango şansı kadar. Bağışlar ne kadar çok artarsa nakil şansı da artacaktır. Dolayısıyla şu anda ülkemizde kadavradan nakil olma şansı gerçekten de piyango ikramiyesi kadar düşük bir oran." ifadelerini kullandı.