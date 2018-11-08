HABER

Organ bağışında hedef AB ortalamasını yakalamak

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

ONKOD Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar: - "(Türkiye'de) Organ nakli bekleyen bir hastanın bir milyon kişide 7 şansı var. Piyango şansı kadar. Bağışlar ne kadar çok artarsa nakil şansı da artacaktır" - "Gerçekten ülkemizin insanı bağışlamayı çok seviyor. Yeter ki biz bu konuyu doğru insanlara aktaralım. Önümüzdeki süreçte hızla yol alacağımızı düşünüyoruz. Ülke olarak AB rakamlarını yakalayacağımızı, hatta geçeceğimizi ümit ediyoruz"

SİNAN BALCIKOCA - Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, Türkiye'de organ nakli bekleyen bir hastanın bir milyon kişide 7 şansının olduğunu belirterek, bağışların artması durumunda nakil şansının da yükseleceğini söyledi.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl 3-9 Kasım'ın Organ Bağışı Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Yıl içinde çok sayıda etkinlik yaptıklarını anlatan Çınar, bu yıl "Hayat kurtaran izin" temasıyla faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

Çınar, organ bağışının önemini vurgulayarak, "Bu izin sayesinde belki 8 hastanın hayatı kurtulabiliyor. Gerçekten hayat bekleyen insanlar açısından bu iznin değeri çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'de, yaklaşık 26 bin hastanın organ nakli beklediğini aktaran Çınar, şöyle devam etti:

"Hep rakamlardan bahsediyoruz ama burada bahsedilen insan... Gerçekten devletimiz bu konuya inanılmaz derecede önem veriyor. Ülkemizdeki organ nakli ve organ bağışıyla ilgili tüm işlemler ücretsiz yapılıyor. Devletimiz bir organ nakli için milyonlarca lira para harcıyor. Hepsi bir insanın hayatını kurtarmak için. Tabii böyle bir organizasyonu yapmak için de önemli olan organ bağışının olması. Eğer insanlarımız organ bağışı yapmazsa, ne kadar para harcasanız da organ nakli yapamazsınız."

Çınar, 18 yaşını dolduran, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan kişilerin herhangi bir sağlık kuruluşunda 3 dakikalık bir işlemle organlarını bağışlayabileceğini anlattı.

- "Son 8 yılda 2 katından fazla bir oranda artış gösterdi"

Organ naklinden bahsederken milyon nüfus başına donör sayısını baz aldıklarına dikkati çeken Çınar, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye baktığımızda milyon nüfus başına 7 civarında donör sayımız var. Bu oranlar AB ülkelerinde ise 15-20 civarında. 2010 yılında ülkemizdeki oran milyon nüfus başına 3'tü. 2018'e geldiğimizde bu 7'ye çıktı. Son 8 yılda 2 katından fazla bir oranda artış gösterdi. Önümüzdeki 5 yıldaki hedefimiz bu oranı AB seviyesine yakınlaştırmak, belki biraz da geçmek olabilir."

Çınar, Türkiye'de organ nakli bekleyen hastanın şansının düşüklüğüne dikkati çekerek, "Organ nakli bekleyen bir hastanın bir milyon kişide 7 şansı var. Piyango şansı kadar. Bağışlar ne kadar çok artarsa nakil şansı da artacaktır. Dolayısıyla şu anda ülkemizde kadavradan nakil olma şansı gerçekten de piyango ikramiyesi kadar düşük bir oran." ifadelerini kullandı.

- "Nakillerin yüzde 50'den fazlasını kadavradan yapmayı hedefliyoruz"

Türkiye'de yıllık yaklaşık 4-5 bin civarında nakil gerçekleştiğini belirten Çınar, "Organ bekleyen 26 bine yakın hastamız var. Amacımız bu hastaların listeden hayatlarını kaybederek ayrılmaları değil, nakil olarak sağlıklı şekilde bu listeden çıkmalarını istiyoruz." dedi.

Çınar, Türkiye'deki en büyük sıkıntının kadavradan organ bağışının yetersizliği olduğunu vurgulayarak, gerçekleşen nakillerin de yüzde 80'inin canlıdan yapıldığını dile getirdi.

Avrupa'daki nakillerin ise yüzde 70-80'inin kadavradan gerçekleştiğine dikkati çeken Çınar, şunları aktardı:

"Canlı nakil şansı olmayan hastalarımız, ne yazık ki hayatlarını kaybediyor. Bu konudaki duyarlılık arttıkça bağış sayılarının artacağını öngörüyoruz. Nakillerin yüzde 50'den fazlasını kadavradan yapmayı hedefliyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Gerçekten ülkemizin insanı bağışlamayı çok seviyor. Yeter ki biz bu konuyu doğru insanlara aktaralım. Önümüzdeki süreçte hızla yol alacağımızı düşünüyoruz. Ülke olarak AB rakamlarını yakalayacağımızı, hatta geçeceğimizi ümit ediyoruz."

PARTNERKadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?Kadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Üsküplü saksafon sanatçısı, Antalya'da sağlığına kavuştuÜsküplü saksafon sanatçısı, Antalya'da sağlığına kavuştu
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecekSosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa organ bağışı Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Dr. Yavuz Se

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Bakanlık duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapıldı

Bakanlık duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapıldı

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İlginizi Çekebilir

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İŞKUR kura sonuçları! Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek

Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek

Astım hastalarına boğazlı kazak uyarısı! Kışlık kıyafet seçerken dikkat

Astım hastalarına boğazlı kazak uyarısı! Kışlık kıyafet seçerken dikkat

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Uzun ömürlü olmakta genetiğin etkisi sınırlı

Uzun ömürlü olmakta genetiğin etkisi sınırlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.