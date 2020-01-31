Organ bağışında Yüksek İhtisas’ın büyük başarısı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, organ bağışında 23 donör beyânı ile 2019 yılında Türkiye’de en fazla donör bildiren hastane oldu.

Organ bağışında 7 yıldır Türkiye birinciliğini elinde bulunduran Bursa bölgesi, bu alanda gelişmiş birçok ülkenin istatistiklerini geride bırakmayı başarırken, bölgede yer alan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi de nakil bekleyen hastaların umudu oldu. 2019 yılında hastane bünyesinde gerçekleştirilen organ nakil çalışmaları neticesinde aile onayı alınan 23 kişi donör olurken, bu sâyede ülkenin çeşitli yerlerinde nakil olmayı bekleyen 76 hasta yeniden hayata tutundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, donör bildiriminde Türkiye genelinde zirvede yer alan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile gurur duyduklarını belirtti. Organ nakil yetkililerinin çabaları sayesinde hastanede beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybeden 66 merhumdan,aileleri ile yapılan görüşmeler sonrasında onay alınan 23 kişinin donör olduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Sevdiklerini kaybettikleri en zor ve en acılı anlarında organ bağışında bulunan yüce gönüllü aileler sayesinde 76 hastamıztekrar hayata tutundu. Hastanemizin elde ettiği bu başarıda emeği geçen yetkililere ve organ bağışlama erdeminde bulunan ailelere teşekkür ediyorum” dedi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren böbrek nakli merkezinde 2019 yılında 26 hastaya nakil yapıldığının altını çizen Uzm. Dr. Kaşıkcı, “2017 yılının Nisan ayında faaliyete geçen böbrek nakli merkezinde açıldığı günden itibaren toplam 57 hastamıza böbrek nakli gerçekleştirildi. Bölgemiz de organ bağış oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olmasından dolayı böbrek bekleyen hastalarımız kısa sürede organ nakli olarak sağlığına kavuşturmaktadır” şeklinde konuştu.

