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Organ bağışıyla diyalizden kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da trafik kazası sonrasında beyin ölümü gerçekleşen O.K.'nin bağışlanan böbrekleri, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi gören Gülsün Esila Akıl (8) ile Hüseyin Aktepe'ye (45) nakledildi.

Organ bağışıyla diyalizden kurtuldular

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da trafik kazası sonrasında beyin ölümü gerçekleşen O.K.'nin bağışlanan böbrekleri, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi gören Gülsün Esila Akıl (8) ile Hüseyin Aktepe'ye (45) nakledildi. Akıl ve Aktepe, organ bağışıyla diyalizden kurtuldu. O.K.'nın karaciğeri de alınarak 2 farklı hastaya nakledildi.
AÜ Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Merkez Sorumlusu Nilgün Bilal, beyin ölümü gerçekleşen O.K.'nin bağışlanan böbrekleriyle hastanelerinde tedavi gören 2 hastanın hayata bağlandığını ifade etti. Bilal, doğuştan böbrek hastası, birinci sınıf öğrencisi Gülsün Esila Akıl'ın bu bağışla diyalize girmekten kurtulduğunu, mobilya ustası Hüseyin Aktepe'nin de 12 yıldır süren hemodiyaliz tedavisinin sona erdiğini söyledi. Bilal her iki hastanın da nakilleri gerçekleştikten sonra sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürdüğünü, donörün karaciğerinin de bir başka merkezde iki hastaya nakledildiğini ifade etti.
15 GÜN ÖNCE NAKİL SIRASINA YAZILDI
Henüz 28 günlükken böbrek hastalığı olduğunun anlaşıldığını belirten Gülsün Esila Akıl ise, "O günden beri tedavim aralıksız sürüyordu. Doktorlarım ilaç tedavisinde sona gelindiğini bildirdi. Artık böbrek nakli olmam ya da diyalize girmem gerekiyordu. 15 gün önce hem verici arayışına hem de Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'na yazıldım. Bağışçı olmak isteyen yakınlarımın test çalışmaları sürerken donör bulunduğu haberini aldık. Çok sevindim. Bağışçıya Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyorum. Hem diyalize girmekten kurtuldum, hem de hayata tutundum. Herkesi organ bağışı yapmaya çağırıyorum. En çok da arkadaşlarıma kavuşacağım ve onlarla oynayacağım için seviniyorum. Karnemi de aldım çok mutluyum" diye konuştu.
BURUN KANAMASIYLA GİTTİ
Antalya'da 2007 yılında burun kanaması nedeniyle hastaneye başvuran ve böbrek hastalığı teşhisi koyulan Hüseyin Aktepe ise 12 yıldır haftanın 4 günü hemodiyalize girdiğini ve11 yıldır organ bekleme sırasında yer aldığını söyledi. İlk kez çıkan donörden nakledilen böbrekle hayata bağladığını söyleyen Aktepe, bağış yapan aileye, sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibine, koordinasyon birimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
'HASTALARIN HEPSİ ÖNEMLİ VE ÖZEL'
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, her iki hastanın da sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Aydınlı, "Hastalarımızın hepsi bizim için çok önemli ve özel. Fakat bazı hastalarımızın özellikli olması bizleri duygulandırıyor. 8 yaşındaki kızımız Gülsün Esila Akıl, yapılan bağış ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz nakille hiç diyalize girmeden sağlığına kavuştu. Gülsün diyalize hiç girmeden nakil olma şansını yakaladı. Artık diğer organlarının hasar görme olasılığını da yendi. Sağlıklı bir birey olarak okuluna devam edip arkadaşlarıyla oynayacak" dedi.

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Organ bağışıyla diyalizden kurtuldularOrgan bağışıyla diyalizden kurtuldular

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