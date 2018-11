Organ bağışlayan ailelerle nakil olan hastalar buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğünce Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yakınlarının organlarını bağışlayan aileler ile bağışlanan organlarla sağlıklarına kavuşanlar bir araya geldi.

Konak'taki İl Sağlık Müdürlüğü binasındaki etkinlikte konuşan İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur, organ naklinin önemine dikkati çekti.

Her hayatın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Salnur, "Dünyada organ bulunamadığı için her yıl 100 bin, Türkiye'de ise 7 bin hasta yaşama veda ediyor. Ülkemizde yaklaşık 26 bin hasta organ ve doku nakli olmayı beklerken 50 bine yakın kişi ise organ bağışı listesine girmeye aday. Bu sayılar her geçen gün artıyor. İzmir'de 3 bine yakın hasta nakil olmayı bekliyor. İnşallah bir gün gelir hastalarımız organ beklemez, organlar hasta bekler." dedi.

Salnur, Türkiye'de her 5 organ nakilinden 4'ünün canlıdan yapıldığına işaret ederek kadavradan yapılan organ bağışı rakamlarının arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

Organ bağışı konusunda halkı bilgilendirme çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Salnur, "Organ bağışı çok özel bir bağış. Bir beyin ölümüyle 7 insanın hayatı ışıldıyor." dedi.