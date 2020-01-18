Organ nakli çalışanlarına başarı belgesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç’un da katıldığı törende, organ nakli çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Tıp Fakültesinde organ bağışı ve nakli çalışmalarında başarı gösteren sağlık çalışanlarına Başarı Belgesi Ödül Töreni düzenlendi. Törende Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, organ nakli alanında Ondokuz Mayıs Üniversitesinin önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek, “Hastanemiz; karaciğer, böbrek ve kornea nakli alanında gerek sayısal olarak gerekse başarı olarak önemli hizmetlere imza atmıştır. Emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, organ naklinin multidisipliner bir çalışma gerektirdiğini ve gerek Samsun’da gerekse bölgedeki organ bağışı ve organ nakli faaliyetlerinin birçok kurum çalışanlarıyla organize bir şekilde başarıyla yürütüldüğü vurguladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise OMÜ’nün organ nakli çalışmalarındaki başarısını takdir ettiklerini ve şimdiye kadar verdiği en anlamlı başarı belgelerini hastaların sağlığına kavuşması için organ nakli alanında özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına takdim etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak da törende başarı belgesini alarak bu alanda fedakarca hizmet eden çalışanlarıyla birlikte olmaktan ve başarıya her bir çalışanın profesyonel emekleriyle birlikte ulaşmaktan dolayı duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi.

