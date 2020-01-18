HABER
  4. Organ nakli çalışanlarına başarı belgesi

Organ nakli çalışanlarına başarı belgesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç’un da katıldığı törende, organ nakli çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Tıp Fakültesinde organ bağışı ve nakli çalışmalarında başarı gösteren sağlık çalışanlarına Başarı Belgesi Ödül Töreni düzenlendi. Törende Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, organ nakli alanında Ondokuz Mayıs Üniversitesinin önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek, “Hastanemiz; karaciğer, böbrek ve kornea nakli alanında gerek sayısal olarak gerekse başarı olarak önemli hizmetlere imza atmıştır. Emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, organ naklinin multidisipliner bir çalışma gerektirdiğini ve gerek Samsun’da gerekse bölgedeki organ bağışı ve organ nakli faaliyetlerinin birçok kurum çalışanlarıyla organize bir şekilde başarıyla yürütüldüğü vurguladı.
Samsun Valisi Osman Kaymak ise OMÜ’nün organ nakli çalışmalarındaki başarısını takdir ettiklerini ve şimdiye kadar verdiği en anlamlı başarı belgelerini hastaların sağlığına kavuşması için organ nakli alanında özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına takdim etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak da törende başarı belgesini alarak bu alanda fedakarca hizmet eden çalışanlarıyla birlikte olmaktan ve başarıya her bir çalışanın profesyonel emekleriyle birlikte ulaşmaktan dolayı duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAylar sonra ortaya çıktı!Aylar sonra ortaya çıktı!
'ABD'de Grip Yüzünden Çocuk Ölümleri Artıyor''ABD'de Grip Yüzünden Çocuk Ölümleri Artıyor'
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldıKarın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diş beyazlatmada kalıcı çözüm dental lazer tekniği

Diş beyazlatmada kalıcı yöntem!

Şişlik nedeniyle gittiği hastanede karnında 11 kiloluk kitle olduğunu öğrendi

Karın şişliğiyle hastaneye gitti, 11 kiloluk kitle çıktı!

Akıllı telefon şarjı uzun gitmesi için ne yapmalı? İşte 7 basit öneri

7 adımda telefonunuzun pil ömrünü uzatın

Canınızın çektiği besinler vücudunuzdaki eksikliğin habercisi olabilir!

Canınız çekiyorsa bir nedeni vardır!

İdrar kaçırma tedavisinde mutlaka hekime başvurun!

Komşunuzun idrar kaçırma problemi sizinkinden farklı olabilir

Karne sevinci kaygıya dönüşmesin!

Karne sevinci kaygıya dönüşmesin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.