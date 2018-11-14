Organ nakli için 14 aydır bekleyen genç yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'de, iki kez ince bağırsak nakli olan, tekrar rahatsızlanması üzerine üçüncü kez nakil için hastaneye yatan 20 yaşındaki Gizem Kılıç, 14 aydır beklediği organ bulunamadığı için yaşamını yitirdi.

Kılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Bölümünde kadavradan üçüncü kez nakil olmak için geçen yıl eylül ayında hastaneye yattı.

Yaklaşık 14 aydır umutla nakil olmayı bekleyen Kılıç, önceki gün uygun organ bulunamadan hayata gözlerini yumdu.

Kılıç'ın cenazesi bugün Buca Cem Evi'nde düzenlenen törenin ardından Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- "Başka Gizemler ölmesin"

Gizem'in üvey babası Duran İşlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada kızının, 3 gün çalışmayan bağırsaklarından kaynaklı kanama rahatsızlığı yaşadığını söyledi.

Kanamanın artması nedeniyle doktorların acil ameliyat kararı aldıklarını anlatan İşlek,"Organ çıkarıldı ama daha önce çok ameliyat geçirdiği için bazı sıkıntılar oldu. Doktorlar, yoğum bakımda uyutarak müşahade altında tutmayı düşündüler. Müşahade altında tutulurken böbrekleri ve karaciğerleri fonksiyonları yitirdi. Diyaliz de yeterli gelmedi. Saat 05.30'da kalbi durdu." dedi.