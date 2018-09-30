Organ nakli olan çocuklar doyasıya eğlendi

İSTANBUL, (DHA)- Organ nakli olmuş ve nakil bekleyen çocuklar 'Hayata Bağış Derneği' tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Oyun parkında eğlenceli vakit geçiren 17 çocuk Tuğba Özerk'in şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Organ bağışına dikkat çekmek amacıyla 2012 yılında kurulan Hayata Bağış Derneği, bugüne kadar yaklaşık 90 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tamamı organ nakli ekibinden oluşan dernek üyelerinin bir de "Ayda 1 Detoks" adında müzik grubu bulunuyor. Aralarında göğüs ve beyin cerrahıyla birlikte organ nakli koordinatörlerinin yer aldığı grup, şarkılarını bu konuda farkındalık oluşturmak ve hastalara moral olmak için söylüyor. Dernek tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik 15'i nakil olmuş 2'si nakil sırası bekleyen 17 çocuğu bir araya getirdi. Gün boyu birlikte oyun oynayan, film izleyen çocuklar ardından şarkıcı Tuğba Özerk ve "Ayda 1 Detoks" grubunun şarkılarıyla eğlendi.

ANNESİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA DÖNDÜ

Annesinden aldığı böbrekle hayata tutunan 17 yaşındaki Damla Taşkın, nakil olmayı bekleyen çocuklara umutlarını yitirmemelerini söyledi. Organ nakli konusuna da dikkat çeken Taşkın, "Böbreğimde bulunan kist, böbreklerimin çalışmasını engelledi. O yüzden annemin böbreği bana nakledildi. Artık kendimi çok iyi hissediyorum. Nakil olmayı bekleyen çocuklara tavsiyem umutlarını hiçbir zaman yitirmemeleri yönünde. İnsanlara eğer ölmeden önce organlarını bağışlarlarsa çocuklara hem bir umut olurlar hem de onlara birer hayat bağışlarlar" dedi.