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Organ nakli uzmanları Antalya'da buluştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.10.2018 16:33 | Son Güncelleme

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Prof. Dr. Eyüp Kahveci: - "Dünyada organ nakli konusunda kendi alanında çok iyi, iddialı profesörlerimiz, bilim insanlarımız burada bilgilerini ve tecrübelerini paylaşacaklar"

Türkiye Organ Nakli Vakfınca düzenlenen 1. Uluslararası Organ Nakli Ağı Kongresi, 83 ülkeden yaklaşık bin uzman ve bilim insanının katılımıyla Antalya'da başladı.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Prof. Dr. Eyüp Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen kongrenin yaklaşık 3 yıl önce İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle başlatılan uluslararası proje kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Kahveci böbrek, karaciğer, akciğer, doku nakilleri, nakil hemşireliği, yoğun bakım ve organ ticareti konularının ele alınacağı kongrede 138 yabancı ve 110 Türk katılımcının konuşma yapacağını bildirdi.

Organ nakli sürecinde tüm aşamalarında görev yapan aktörlerin bu kongrede bir araya geleceğini ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:

"Dünyada organ nakli konusunda kendi alanında çok iyi, iddialı profesörlerimiz, bilim insanlarımız burada bilgilerini ve tecrübelerini paylaşacaklar. Kongreden çıkacak sonuçlar da tıp dünyasına ışık tutacak. Kongrenin, organ nakli konusunda belli bir birikime ulaşmış olan Türkiye'nin uluslararası alanda kendisini göstermesi ve ülkemizde verilen sağlık hizmetinin tanınması konusunda önemli rol üstleneceğini düşünüyorum. Sağlık alanında mesleki gelişimler çok önemli. Sadece diploma almak yetmiyor, mesleki birikimi artırmak şart. Tıp son derece hızlı gelişen ve değişen bir alan, insanların sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bunun için de bu tür organizasyonlar önemli."

Toplam 144 oturumun gerçekleştirileceği kongre 21 Ekim'e kadar devam edecek.

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