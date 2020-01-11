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  4. Organ naklinden sonra ölen Ali Uslu, toprağa verildi

Organ naklinden sonra ölen Ali Uslu, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

İZMİR'de eşi İbrahim Tekin'in, 'Bakımsızsın' diyerek, dövdüğü ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, yoğun bakımda tedavi görürken yaşamını yitiren üçüncü hasta Ali Uslu'nun cenazesi toprağa verildi.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de eşi İbrahim Tekin'in, 'Bakımsızsın' diyerek, dövdüğü ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, yoğun bakımda tedavi görürken yaşamını yitiren üçüncü hasta Ali Uslu'nun cenazesi toprağa verildi.
Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin'in, 'Bakımsızsın' diyerek dövüp, ağır yaraladığı Filiz Tekin'in kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde geçen 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Filiz Tekin'in organlarının bağışlanması kararı aldı. Aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonlarla, Tekin'in böbrekleri Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a (60) nakledildi. Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, İnanç ve Aykut fenalaşmaları üzerine Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç, geçen 2 Ocak Perşembe günü, Aykut ise 3 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti. Ali Uslu da geçen 28 Aralık'ta, durumunun kötüleşmesi üzerine Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. İnanç ile Aykut'un cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Uslu da, 8 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Uslu'nun ölümü yakınlarını yasa boğdu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümlerle ilgili adli soruşturma başlattı.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Ali Uslu için, Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Uslu'nun eşi Meral Uslu, kızı Başak Van Hove ile çok sayıda yakını katıldı. Meral Uslu ve Hove, uzun süre gözyaşı döktü. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.
'ÜZGÜN VE KIZGINIZ'
Cenazede konuşan Başak Van Hove, babasının yürüyerek girdiği hastaneden vefat ederek çıkmasına anlam veremediklerini, oldukça üzgün ve kızgın olduklarını belirterek, "Hayatını kaybeden diğer hastaların aileleri de oldukça perişan durumdalar. Biz, bu konunun enine boyuna araştırılmasını istiyoruz. Kararın alınmasından itibaren tüm süreçlerin, doktorların yaptıkları işlemlerin, alınan ilaçların ve diğer her şeyin araştırılmasını ve çözüme ulaştırılmasını istiyoruz. Diğer organ nakli bekleyen insanların da aynı acıyı çekmemeleri için bilinçlenmelerini istiyoruz, süreçlerde hata varsa bunların düzeltilmesini istiyoruz. Bize hastaneden sadece Sağlık Bakanlığı'nın prosedürlerinin uygulandığı söylendi ve başka bir şey söylenmedi. Şu an otopsi sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

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